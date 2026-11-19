Il Brasile ha registrato un importante successo nella lotta al traffico illegale di animali, con l’operazione “Agora II” che ha portato alla liberazione di oltre mille esemplari, tra cui 408 rinchiusi in un’abitazione da un trafficante. L’azione, condotta nel stato di Bahia, ha visto la collaborazione tra la polizia locale e l’Ibama, l’ente che si occupa di ambiente e risorse naturali. Gli animali, perlopiù uccelli e tartarughe, sono stati salvati dopo mesi di sequestro e condizioni di maltrattamento. La liberazione segna un passo avanti nella protezione degli animali e nella repressione di un sistema criminale che ha radici profonde nel territorio.

Operazione Agora II: un colpo durissimo al traffico illegale

L’operazione “Agora II” ha visto la cattura di almeno 24 responsabili del traffico illegale, tra cui il trafficante che deteneva gli animali in casa. Gli agenti hanno condotto ricerche approfondite e hanno messo in atto un piano di salvataggio tra il 8 e il 9 novembre 2026. L’azione è stata resa possibile grazie a segnalazioni di operazioni precedenti che avevano identificato trasportatori, depositi e commercianti coinvolti nel commercio illegale. La liberazione degli animali rappresenta un successo per le autorità, che mirano a smantellare un sistema che ha radici profonde nel territorio.

Le condizioni degli animali e il loro futuro

I 408 animali salvati erano in condizioni estreme, con problemi di sottopeso, malattie e ferite non curate. La veterinaria Fernanda Gaio, che collabora con l’Ibama, ha iniziato una procedura di screening per valutare le condizioni cliniche e il reinserimento nell’ambiente. Molti degli animali necessiteranno di cure lunghe e riabilitazione in centri specializzati. Nonostante le condizioni difficili, si spera che i traumi subiti possano essere superati nel tempo. La liberazione non è solo un atto di salvataggio, ma anche un passo verso la giustizia per chi ha subìto abusi.

La situazione in Bahia, in particolare nel comune di Feira de Santana, è nota per essere un punto di snodo per il traffico illegale, con la BR-116 che rappresenta una rotta principale per gli scambi illeciti. L’operazione “Agora II” è parte di un piano più ampio per combattere il traffico di animali, che ha visto il salvataggio di quasi 10mila esemplari negli ultimi dieci anni. La collaborazione tra polizia e Ibama ha dimostrato l’efficacia di un approccio integrato per contrastare un fenomeno che ha conseguenze gravi sia per gli animali che per l’ambiente.

La liberazione degli animali ha segnato la fine di un brutto periodo per gli esemplari sequestrati, ma la lotta contro il traffico illegale non è ancora finita. Le autorità intendono punire i responsabili e continuare a monitorare le attività illegali. L’operazione “Agora II” rappresenta un’altra vittoria nella battaglia per la protezione degli animali e per la tutela dell’ambiente. La collaborazione tra enti e la determinazione delle autorità sono chiavi per il successo di queste operazioni.