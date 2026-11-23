Una gatta che aveva trascorso otto mesi in giro per Londra, con un tubo attorno al collo, è tornata a casa grazie al lavoro di un team di soccorso e al microchip che le aveva permesso di essere identificata. La piccola gatta, ritrovata a Barking, East London, era stata difficile da avvicinare e aveva bisogno di aiuto. Il team di Celia Hammond Animal Trust, guidato da Matt, ha impiegato ore per recuperarla, ma il risultato è stato straordinario: la gatta è tornata a casa con la famiglia che l’aveva cercata per mesi.

Un soccorso lungo e paziente

Il soccorso della gatta è iniziato con un problema apparentemente semplice: un tubo attorno al collo che le impediva di muoversi liberamente. Matt, un volontario del team, ha provato a avvicinarsi alla gatta, ma ogni volta che si avvicinava, lei fuggiva. Per superare questa sfida, ha utilizzato un trappola a distanza, permettendogli di rimanere lontano e aspettare il momento giusto. La gatta, però, ha continuato a evitare il contatto, scomparendo per cinque ore, lasciando Matt in attesa di un’altra possibilità.

Il momento di svolta è arrivato quando la gatta ha ceduto alla tentazione di un pesce sardina messo nella trappola. Dopo ore di pazienza, Matt è riuscito a catturarla in modo sicuro e l’ha portata immediatamente al veterinario del Celia Hammond Animal Trust a Canning Town. Lì, i veterinari hanno potuto rimuovere il tubo e esaminare la gatta in modo completo. Fortunatamente, non aveva ferite, un risultato che ha dato sollievo a tutti, considerando la sua situazione apparentemente difficile.

Un ritorno a casa dopo otto mesi

La gatta, lontano dal suo ambiente stressante, si è rivelata affettuosa e carina. Ma il momento più emozionante è arrivato quando i veterinari hanno scoperto il microchip. La registrazione ha rivelato che la famiglia viveva a N1, a miglia di distanza dal luogo in cui era stata trovata. Il cat parent aveva cercato la gatta per mesi, utilizzando il microchip, pubblicando annunci su Facebook e Nextdoor, e chiedendo ai vicini di aiutarlo. Nonostante tutti i suoi sforzi, non aveva mai visto la sua gatta.

Quando il team di soccorso ha contattato la famiglia, il cat parent è stato sorpreso. Dopo mesi di ricerca senza risposte, ha scoperto che la sua gatta era viva e attendeva al centro veterinario. È andato immediatamente a prenderla, e la gatta, che poco prima era spaventata e difficile da avvicinare, è tornata a casa con la famiglia che l’aveva cercata. La gatta, appena entrata in casa, si è rilassata, segno che era tornata al suo ambiente familiare. Per il team di soccorso, il microchip ha trasformato un soccorso ordinario in un momento di incontro straordinario. Celia Hammond Animal Trust spera che questa storia possa incoraggiare più persone a microchippare i propri animali e a mantenere i dati di contatto aggiornati. La gatta, dopo un viaggio inaspettato attraverso Londra, è tornata a casa con la famiglia che non aveva mai smesso di cercarla.