Valerion, un meticcio abbandonato in un parcheggio, oggi è un cane eroe che salva vite ogni giorno. Dopo essere stato trovato in condizioni critiche da due agenti della Polizia di Misiones, Juan Emanuel Nauschuetz Díaz e Noelia Gisel Britez, il cane è stato salvato, curato e addestrato per diventare un esperto in odorologia forense. La sua storia, iniziata con l’abbandono e terminata con un traguardo internazionale, rappresenta una testimonianza di resilienza e dedizione.

Da randagio a cane operativo

Valerion è nato come un cucciolo indifeso, abbandonato in un parcheggio e quasi destinato a morire. Tuttavia, la sua vita è cambiata quando Nauschuetz Díaz e Britez lo hanno trovato in condizioni estremamente critiche. Con lesioni cutanee profonde e una patologia sistemica che ne metteva a rischio la sopravvivenza, il cane è stato trasferito all’Instituto Municipal de Sanidad Animal (IMuSA) per un trattamento di quattro mesi. Durante questa fase, la coppia ha utilizzato i propri risparmi per sostenere le cure farmacologiche, le medicazioni e la riabilitazione fisica, accompagnando Valerion passo dopo passo fino alla completa guarigione.

La decisione di addestrare Valerion non è stata casuale. Nauschuetz Díaz, esperto in formazione di unità cinofile, ha notato in Valerion una tempra, una tenacia e una capacità di concentrazione fuori dal comune. Queste qualità lo hanno portato a un percorso di addestramento altamente specialistico, dedicato alla rilevazione degli odori cadaverici e dei resti umani. Per evitare il contatto diretto con tessuti biologici reali, la preparazione si è avvalsa di polimeri sviluppati in Svizzera, progettati per assorbire e trattenere le molecole odorigene.

Un traguardo internazionale

Il banco di prova definitivo è avvenuto durante il Seminario internazionale per cani da rilevazione di resti umani, diretto da Mario Rosillo. Valerion ha superato una serie di test complessi, tra cui l’ispezione di veicoli, la ricerca di tracce di sangue precedentemente lavate e la bonifica di superfici all’aperto. Gli esaminatori hanno disseminato elementi di disturbo, come carne di pesce, ma Valerion ha ignorato completamente questi stimoli, concentrando la sua attenzione solo sul bersaglio olfattivo.

Valerion ha ottenuto una certificazione internazionale, entrando in un gruppo ristrettissimo: in tutto il Nordeste Argentino, soltanto altri due cani possiedono la medesima qualifica operativa. Per Nauschuetz Díaz e Britez, il traguardo ha superato di gran lunga il valore professionale. «Per noi è stato un orgoglio. Abbiamo pianto, come fanno i genitori quando vedono che il proprio figlio raggiunge qualcosa di importante. Lui è speciale per noi», ha confessato Nauschuetz Díaz in un’intervista rilanciata da Infobae. Valerion è ora integrato ufficialmente nell’organico operativo della Polizia di Misiones e dovrà mantenere affilate le proprie competenze attraverso allenamenti settimanali e verifiche periodiche. La sua storia, priva di pedigree, rappresenta un esempio di come un cane abbandonato possa diventare un eroe, mettendo il proprio fiuto al servizio della giustizia e di chi cerca risposte.