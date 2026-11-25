Salvati 36 cuccioli di barboncino in condizioni critiche, stipati in gabbie senza acqua né cibo e destinati al mercato italiano. L’episodio, scoperto durante un controllo stradale all’altezza di Mosciano Sant’Angelo, ha interrotto un trasporto illegale da Budapest verso la Campania. I cani, ammassati in vani di carico non adatti, erano accompagnati da tre cittadini romeni denunciati per traffico illecito di animali da compagnia. La Procura di Teramo coordina gli accertamenti su un presunto giro d’affari da decine di migliaia di euro legato alle importazioni dall’Est Europa.

Un mercato redditizio e un traffico in crescita

La normativa comunitaria e nazionale stabilisce regole rigorose per la movimentazione degli animali d’affezione: i cuccioli non possono essere introdotti in Italia prima delle dodici settimane di vita e devono aver completato la profilassi antirabbica. L’assenza o la contraffazione di tali certificati indica spesso un’importazione irregolare, volta a ridurre i tempi di svezzamento e aumentare la redditività del mercato. Il valore commerciale potenziale del carico intercettato sull’A14 sfiora i trentaseimila euro. Secondo le stime diffuse dalla LAV e dai rapporti europei sul benessere animale, ogni anno circa trecentomila cuccioli vengono movimentati lungo le rotte continentali, con flussi consistenti che partono da Paesi come Ungheria, Slovacchia, Romania e Polonia verso l’Europa occidentale.

Un sistema di trasporto pericoloso e illegale

I cuccioli, sottratti precocemente alle madri e costretti a viaggi di oltre mille chilometri, subiscono un drastico abbassamento delle difese immunitarie. La disidratazione, il sovraffollamento e il contatto ravvicinato favoriscono la trasmissione di patologie infettive ad alta mortalità, come la parvovirosi o il cimurro. I medici veterinari sottolineano i rischi sanitari connessi a trasferimenti effettuati in condizioni di stress estremo. Il trasporto, effettuato in furgoni non omologati per il trasporto di animali vivi, non è conforme alle normative europee e nazionali. Le modalità riscontrate a Mosciano Sant’Angelo ricalcano uno schema ricorrente documentato nelle relazioni investigative europee: l’utilizzo di furgoni ordinari, privi di sistemi di aerazione adeguati e di abbeveratoi, nei quali decine di gabbie vengono impilate per massimizzare la capienza del singolo viaggio.

I trentasei barboncini sono stati immediatamente posti sotto sequestro e trasferiti in una struttura attrezzata del territorio teramano, dove il personale veterinario ha avviato le procedure di idratazione, alimentazione e verifica dello stato clinico. La legge prevede la reclusione e sanzioni pecuniarie proporzionate al numero di esemplari trasportati, oltre alla confisca definitiva degli animali, che vengono poi affidati ad associazioni o enti riconosciuti. L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore del Tribunale di Teramo Stefano Giovagnoni, punta ora a trasformare un fermo stradale in una mappatura completa della catena commerciale.

Il sequestro del veicolo e degli animali costituisce soltanto il primo passaggio di un lavoro investigativo più ampio, volto a chiarire chi abbia allevato o radunato i cani in territorio ungherese, chi abbia organizzato la logistica del trasferimento transfrontaliero e, soprattutto, quale fosse la rete di distribuzione pronta a riceverli nel capoluogo campano. Gli inquirenti stanno esaminando nel dettaglio la documentazione rinvenuta a bordo e i dispositivi di identificazione degli animali, come eventuali microchip e passaporti europei.