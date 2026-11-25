Max, un gatto abbandonato e malato, lotta per la sua sopravvivenza dopo essere stato lasciato indietro da chi avrebbe dovuto amarlo. Lasciato solo in un momento in cui aveva più bisogno di aiuto, Max oggi affronta una condizione di salute delicata e complessa. I volontari dell’OIPA di Siena stanno cercando di offrirgli supporto e cure, ma le spese per il ricovero, le visite specialistiche e i test necessari sono elevate. Nonostante l’incertezza sul suo futuro, i volontari non intendono abbandonarlo e chiedono l’aiuto del pubblico per sostenere la sua battaglia.

Un gatto abbandonato e malato

Max ha conosciuto l’abbandono, l’indifferenza e la solitudine. Quando i suoi proprietari hanno deciso di cambiare casa, lui è rimasto lì, dimenticato come se fosse un oggetto di cui si poteva liberarsi quando non serviva più. Per fortuna, alcuni condomini del quartiere non sono rimasti indifferenti alla sua presenza e hanno iniziato a occuparsi di lui, offrendogli cibo e attenzioni. Ma con il passare del tempo si sono accorti che qualcosa non andava: Max appariva sempre più debilitato e il suo stato di salute destava seria preoccupazione.

Una condizione di salute complessa

Max è cardiopatico e presenta del liquido nell’addome e nei polmoni, una condizione che compromette la sua capacità di respirare normalmente. A questa si aggiunge una grave anemia, della quale non si conosce ancora l’origine, e una serie di sintomi neurologici che destano ulteriore preoccupazione. Max cammina barcollando, come se facesse fatica a mantenere l’equilibrio. Ha una pupilla più dilatata dell’altra e, quando una mano si avvicina al suo musetto, non manifesta la normale reazione allo stimolo. Inoltre, nonostante mangi con appetito, ha perso altri 300 grammi dal momento dell’inizio del ricovero, un dimagrimento che non può essere sottovalutato. Al momento si attende l’esito dell’esame istologico, fondamentale per comprendere meglio la natura della patologia e stabilire se dietro a questo quadro clinico possa esserci anche una forma tumorale. L’incertezza è tanta, non sappiamo ancora quale sarà il percorso che Max dovrà affrontare, né quale sarà la sua prognosi. Sappiamo però che ha bisogno di cure, di accertamenti e di tutto il supporto possibile.

Un appello per l’aiuto del pubblico

I volontari dell’OIPA di Siena non vogliono arrendersi. Max ha già conosciuto l’abbandono, l’indifferenza e la solitudine. Non merita di essere lasciato solo anche adesso, proprio nel momento in cui avrebbe più bisogno di aiuto. Finché ci sarà una possibilità, finché esisterà un margine per curarlo e offrirgli una speranza, i volontari desiderano fare tutto ciò che è nelle loro possibilità per stargli accanto. Ma tutto questo comporta spese importanti: ricovero, visite specialistiche, esami diagnostici, indagini approfondite, terapie e cure. Costi che sono considerevoli, ecco perché c’è bisogno di una grande catena di solidarietà in aiuto di Max.

Per informazioni su Max e gli aiuti da offrire, contatta i volontari dell’OIPA di Siena. Ogni offerta, che sia grande o piccola, può fare la differenza per una vita. Puoi inviare la tua donazione con i seguenti dati: c/c n. 43035203 / IBAN: IT28P0760101600000043035203 / Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX / Causale “MAX – OIPA SIENA”. Oppure puoi fare un’offerta in aiuto di Max cliccando il pulsante che ti rimanderà direttamente alla pagina della donazione.