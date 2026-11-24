Una gatta di nome Molletta, che vive a Nerviano in Lombardia, ha vissuto un’avventura inaspettata durante una vacanza in Sardegna. Dopo cinque mesi di smarrimento e ricerca, la sua storia ha preso una svolta inattesa grazie al microchip e al supporto di volontari. La gatta, che viveva con Adriano M. e Maria D., due insegnanti in pensione, si è persa durante un soggiorno nel camping Cigno Bianco di Tortolì, in Ogliastra. La scomparsa ha scatenato una ricerca disperata, ma la famiglia ha dovuto tornare a casa senza di lei, lasciandola a circa 700 chilometri da casa.

Un viaggio lungo cinque mesi

La storia di Molletta ha seguito un percorso inaspettato. Dopo la scomparsa, Adriano e Maria, insieme al figlio Matteo, hanno perlustrato la zona, distribuito volantini e pubblicato appelli sui social network. Tuttavia, il traghetto per tornare in Italia era ormai in partenza, e la famiglia ha dovuto abbandonare la ricerca. Mesi dopo, la gatta è stata avvistata a Bari Sardo, una località vicina a Tortolì, da alcuni turisti che l’hanno aiutata. Con l’intenzione di offrirle un rifugio sicuro, i turisti hanno deciso di portarla con loro nel Veronese.

Non sapevano dove si trovasse, se qualcuno l’avesse accolta o se fosse ancora nelle vicinanze del campeggio. Quando ormai erano trascorsi quasi cinque mesi dalla scomparsa, la vicenda ha preso una direzione del tutto inattesa. Il 1° novembre, a Bari Sardo, alcuni turisti hanno notato una gatta che continuava ad aggirarsi nei pressi della loro sistemazione. L’animale sembrava cercare cibo e attenzioni. Pensando che fosse una micia randagia, i turisti hanno iniziato a offirle dei croccantini, conquistando gradualmente la sua fiducia.

Un incontro fortuito e un microchip decisivo

La svolta è arrivata quando la gatta ha contratto la tigna, un’infezione fungina che richiedeva cure immediate. I soccorritori hanno portato Molletta da un veterinario, dove è stato effettuato un controllo che ha rivelato il microchip. Grazie a questa identificazione, è stato possibile risalire ai dati anagrafici della gatta, collegati alla registrazione effettuata a Nerviano. Il microchip ha permesso di identificare la gatta e di avviare i contatti per il ricongiungimento. Con l’aiuto del microchip, è stato possibile avviare i contatti per organizzare il ricongiungimento. Sabato 14 novembre, Adriano e Maria, accompagnati dal figlio Matteo, si sono messi in viaggio verso il Veronese per recuperare la loro amata gatta. Dopo mesi di incertezza, ricerche e speranze, Molletta poteva finalmente tornare nella casa dalla quale mancava dall’inizio dell’estate.

La storia di Molletta ha attraversato tre regioni italiane: dalla Sardegna, dove era scomparsa, al Veneto, dove è stata identificata, fino alla Lombardia, dove vive con la sua famiglia. La disponibilità delle persone che l’hanno accolta e l’intervento veterinario hanno reso possibile il suo ritorno. La gatta non è tornata da sola percorrendo centinaia di chilometri. Sono state la disponibilità delle persone che l’hanno accolta, l’intervento veterinario e la presenza del microchip a rendere possibile il suo ritorno. Dopo cinque mesi lontana dai suoi affetti, questa piccola viaggiatrice ha finalmente ritrovato la strada di casa.