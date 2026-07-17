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Primo piano di un cane dalmata
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Frutta · CaneSì, in piccole porzioni

Può essere uno snack occasionale. Offrilo semplice, in pezzi adatti e senza semi, noccioli, torsoli o parti dure.

Cosa fare: Inizia con una quantità minima e sospendi se compaiono vomito, diarrea o prurito.

Indicazione informativa: quantità, peso, età e condizioni cliniche cambiano il rischio. In caso di ingestione sospetta contatta il veterinario. Fonti di riferimento: FDA, ASPCA Poison Control e Merck Veterinary Manual.

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