Vaccinazioni del cane: quali sono e perche sono importanti

Vaccinazioni del cane: vaccini di base e complementari, da cosa proteggono, quando farli e perche servono i richiami. Sempre col veterinario.

Il piano vaccinale va sempre concordato con il veterinario

Le vaccinazioni del cane sono lo strumento principale per proteggerlo dalle malattie infettive più gravi. Servono a preparare il sistema immunitario a riconoscere e combattere agenti pericolosi, alcuni dei quali possono essere letali per i cuccioli. Il piano vaccinale va sempre concordato con il veterinario, perché tiene conto dell’età, dello stile di vita e dei rischi del territorio in cui vive il cane.

Si distinguono i vaccini di base, raccomandati per tutti i cani, e quelli complementari, scelti in funzione delle abitudini dell’animale. La prevenzione parte nelle prime settimane di vita del cucciolo e prosegue con richiami regolari negli anni.

Da cosa proteggono i vaccini

I vaccini di base coprono malattie diffuse e severe come cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi, oltre alla rabbia, la cui gestione dipende anche dalle norme locali e dai viaggi. Queste patologie possono avere esiti gravi, soprattutto nei soggetti giovani, e per alcune non esiste una cura risolutiva una volta contratte.

Esistono poi vaccini complementari, per esempio contro la tosse dei canili, indicati per cani che frequentano pensioni, gare o luoghi molto affollati. La scelta dipende dal reale rischio di esposizione e va valutata caso per caso con il medico veterinario.

Quando vaccinare e perché servono i richiami

Il ciclo vaccinale del cucciolo comincia di norma dopo le prime settimane, quando l’immunità trasmessa dalla madre inizia a calare. Sono necessarie più somministrazioni ravvicinate per costruire una protezione efficace, seguite dai richiami nell’età adulta. Solo il veterinario può stabilire il calendario preciso per il singolo animale.

I richiami servono a mantenere alta la memoria immunitaria nel tempo. Saltarli espone il cane a un rischio evitabile. Alcuni punti aiutano a gestire correttamente la profilassi:

Affidati sempre al veterinario per il piano su misura del tuo cane.

Rispetta le date dei richiami segnate sul libretto sanitario.

Segnala eventuali reazioni dopo la somministrazione.

Aggiorna il calendario se cambiano abitudini, viaggi o ambiente di vita.

La vaccinazione non è un adempimento burocratico, ma un atto di prevenzione che protegge il cane e la comunità di animali con cui entra in contatto. Un libretto sanitario in regola è la base di una vita lunga e in salute.

Le informazioni di questo articolo hanno valore divulgativo e non sostituiscono il parere del veterinario, che resta il riferimento per ogni decisione sulla salute del cane.

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