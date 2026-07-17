Vaccinazioni del cane: quali sono e perche sono importanti
Vaccinazioni del cane: vaccini di base e complementari, da cosa proteggono, quando farli e perche servono i richiami. Sempre col veterinario.
Le vaccinazioni del cane sono lo strumento principale per proteggerlo dalle malattie infettive più gravi. Servono a preparare il sistema immunitario a riconoscere e combattere agenti pericolosi, alcuni dei quali possono essere letali per i cuccioli. Il piano vaccinale va sempre concordato con il veterinario, perché tiene conto dell’età, dello stile di vita e dei rischi del territorio in cui vive il cane.
Si distinguono i vaccini di base, raccomandati per tutti i cani, e quelli complementari, scelti in funzione delle abitudini dell’animale. La prevenzione parte nelle prime settimane di vita del cucciolo e prosegue con richiami regolari negli anni.
Da cosa proteggono i vaccini
I vaccini di base coprono malattie diffuse e severe come cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi, oltre alla rabbia, la cui gestione dipende anche dalle norme locali e dai viaggi. Queste patologie possono avere esiti gravi, soprattutto nei soggetti giovani, e per alcune non esiste una cura risolutiva una volta contratte.
Esistono poi vaccini complementari, per esempio contro la tosse dei canili, indicati per cani che frequentano pensioni, gare o luoghi molto affollati. La scelta dipende dal reale rischio di esposizione e va valutata caso per caso con il medico veterinario.
Quando vaccinare e perché servono i richiami
Il ciclo vaccinale del cucciolo comincia di norma dopo le prime settimane, quando l’immunità trasmessa dalla madre inizia a calare. Sono necessarie più somministrazioni ravvicinate per costruire una protezione efficace, seguite dai richiami nell’età adulta. Solo il veterinario può stabilire il calendario preciso per il singolo animale.
I richiami servono a mantenere alta la memoria immunitaria nel tempo. Saltarli espone il cane a un rischio evitabile. Alcuni punti aiutano a gestire correttamente la profilassi:
- Affidati sempre al veterinario per il piano su misura del tuo cane.
- Rispetta le date dei richiami segnate sul libretto sanitario.
- Segnala eventuali reazioni dopo la somministrazione.
- Aggiorna il calendario se cambiano abitudini, viaggi o ambiente di vita.
La vaccinazione non è un adempimento burocratico, ma un atto di prevenzione che protegge il cane e la comunità di animali con cui entra in contatto. Un libretto sanitario in regola è la base di una vita lunga e in salute.
Le informazioni di questo articolo hanno valore divulgativo e non sostituiscono il parere del veterinario, che resta il riferimento per ogni decisione sulla salute del cane.