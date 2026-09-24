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Addie, la cucciola trovata in un canale, ora ha persone che la proteggono

Una cucciola ferita trovata in un canale riceve cure e attenzione da volontari.

Di Redazione Impronta UnikaAggiornato 24 settembre 2026
Addie, la cucciola trovata in un canale, ora ha persone che la proteggono

Una cucciola di nome Addie, trovata in un canale a Oklahoma City, ha finalmente trovato persone che la proteggono e la aiutano a riprendersi. La giovane cucciola, che era stata inizialmente chiamata Adaline, è stata ritrovata in condizioni gravi, circondata da professionisti veterinari che si impegnano a darle la sicurezza e la compassione di cui ha bisogno. Addie, che non ha ancora compiuto un anno, è stata trovata in acqua torbida all’interno di un canale, avvolta in una coperta coperta da metallo. La sua condizione era così critica che è stata immediatamente portata in un ospedale veterinario per ricevere cure urgenti.

Lesioni gravi e trauma fisico

Le prime analisi hanno rivelato che Addie soffriva di numerose ferite, tra cui diverse lesioni da arma da fuoco e segni di trauma fisico esteso. Misty Wilson, una tecnica veterinaria registrata e fondatrice dell’Angel Fund OKC, ha descritto la situazione come il risultato di un periodo prolungato di abuso. “Quando l’abbiamo trovata, si poteva capire che aveva subito un lungo periodo di sofferenza”, ha detto Wilson a KFOR. La cucciola era coperta di pulci e di sporco, con aree di gonfiore e lividi diffuse su tutto il corpo, indicando che le ferite da arma da fuoco non erano l’unica forma di trauma che aveva subito.

Le immagini radiografiche hanno rivelato ulteriori preoccupazioni: circa cinque o sei frammenti di proiettile erano ancora conficcati nel cranio di Addie. Benché i veterinari non abbiano rilevato segni di penetrazione nel cervello, la posizione dei frammenti ha sollevato preoccupazioni per possibili complicazioni. Wilson ha spiegato che il corpo potrebbe isolare i frammenti, ma il rischio di infezione rimane elevato, specialmente a causa della loro vicinanza al cervello e alla cavità nasale. Per questo motivo, i primi 24-48 ore sono state considerate cruciali per il recupero.

Un’altra ferita invisibile

Nonostante le condizioni gravi, Addie ha mostrato una natura dolce e gentile, sebbene fosse estremamente timida e diffidente. La sua reazione nei confronti delle persone che cercavano di aiutarla ha rivelato quanto fosse spaventata. “È molto timida, molto dolce, molto diffidente, non ha fiducia in nessuno. Non guarda negli occhi, cammina con la testa bassa”, ha detto Wilson. Per una cucciola così giovane, questi comportamenti suggeriscono un’esperienza traumatica profonda.

La sua storia, pur triste, è anche un esempio di come l’aiuto umano possa fare la differenza. Addie, che era stata vista vicino a Casey’s su I-240 e Pennsylvania Avenue, ha trovato finalmente un posto in cui essere al sicuro. Mentre la sua salute fisica richiede attenzione, il suo futuro è pieno di speranza, grazie a chi la ha trovata e che la aiuta a riprendersi. La sua salute fisica rimane una priorità, ma i curatori si concentrano anche sul suo recupero emotivo. La fiducia, che Addie ha perso, potrebbe tornare gradualmente grazie a gesti di gentilezza, pazienza e sicurezza.

Un altro passo incoraggiante è già in atto: un’alloggio di accoglienza è pronto a prendersi cura di Addie mentre si riprende. L’Angel Fund OKC ha messo in atto un piano di recupero e ha trovato una casa di accoglienza dedicata per la cucciola. La sua futura vita dipende da questa opportunità, ma per la prima volta da quando è stata trovata, Addie è circondata da persone che desiderano solo aiutarla a sentirsi al sicuro.

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Redazione Impronta Unika

La redazione di Impronta Unika cura guide pratiche sul benessere e sulla convivenza responsabile con gli animali.

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