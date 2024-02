Ho cucinato le lasagne bolognesi perfette: mia nonna aveva ragione | Ecco 2 segreti speciali

Porta in tavola il gusto, con il trucchetto della nonna: con questi due segreti, le tue lasagne alla bolognese saranno più buone che mai.

Per quanto la cucina sia innovativa e ricca di originalità, sono i piatti della tradizione a non morire mai. Tramandati di generazione in generazione, queste ricette resistono agli anni e ai cambiamenti ed è grazie anche alle nonne, che conservano tutti i procedimenti come qualcosa di raro e prezioso.

Ogni luogo ha le proprie specialità culinarie e oggi ci soffermeremo proprio su un piatto tipico dell’Emila Romagna, le lasagne alla bolognese. Un primo in grado di mettere d’accordo tutti, grandi e piccini. Un primo che non stanca mai e che riempie le tavole degli italiani, specialmente nei giorni di festa, o nelle domeniche in famiglia.

Tuttavia, se una ricetta è così diffusa non vuol dire che sia semplice riprodurla. Ecco perché ti sveleremo i due segreti utilizzati dalle nonne, che renderanno le tue lasagne alla bolognese davvero perfette. Scopriamo insieme come prepararle e prepariamoci a gustarle in buona compagnia.

Cucinare con cura e amore

Preparare delle lasagne alla bolognese non è una missione impossibile, ma occorre metterci cura e amore, e prestare attenzione a tutti i dettagli. Infatti, durante il procedimento, alcuni step che possono sembrarti banali, in realtà sono davvero fondamentali per la riuscita. Ma, partiamo dagli ingredienti di cui avrai bisogno. Per la sfoglia, ti occorrerà 1 uovo, 500 grammi di farina 00 e 250 grammi di spinaci. Se ti stai chiedendo a cosa ti servirà la verdura, sappi che questo è il primo segreto della nonna. Per essere davvero gustosa, la sfoglia deve essere verde.

Per il ragù alla bolognese, 1,3 litri di passata di pomodoro, 200 grammi di carne macinata di suino, 1 cipolla, 100 millilitri di vino bianco secco, olio extra vergine d’oliva quanto basta, 500 grammi di carne macinata di manzo, 2 carote, 1 costa di sedano, 30 grammi di burro, sale quanto basta e brodo vegetale all’occorrenza. Per la besciamella, 1 litro di latte, 60 grammi di farina 00, 100 grammi di burro, noce moscata e sale quanto basta. Ora, passiamo al procedimento, cosicché potrai scoprire l’altro segreto della nonna.

La preparazione delle lasagne alla bolognese

Uno dei passaggi fondamentali nella preparazione delle lasagne è il ragù. Parti sempre da quello e lascia cuocere gli ingredienti per almeno due ore. Per la sfoglia, invece, fai lessare gli spinaci e frullali. Dopodiché, aggiungili alla farina e all’uovo e mescola tutto con una forchetta. Quando avrai ottenuto un composto omogeneo e liscio, Avvolgilo nella pellicola trasparente e lascialo riposare per mezz’ora. A questo punto, dedicati alla besciamella. Poi, stendi la pasta in sfoglie sottili e sbollentala per 30-40 secondi. Passa subito le sfoglie in una ciotola con acqua fredda, per interrompere la cottura e stendile su un canovaccio, facendo attenzione a non sovrapporle.

Ora, sei pronto per prendere una pirofila, imburrarla per evitare che la pasta si attacchi e comporre la tua lasagna. L’altro segreto che ti permetterà di portare in tavola delle lasagne alla bolognese davvero squisite riguarda proprio la composizione: non deve essere mai meno di tre strati. A questo punto, inforna la teglia a 180 gradi per 40 minuti, con un foglio di alluminio in superficie, per evitare che si bruci. Passati 30 minuti, rimuovi il foglio e ultima la cottura, in modalità grill per avere una crosticina croccante.