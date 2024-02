Torta Salata Wow: accendi il forno e segui questa ricetta emiliana facilissima

Prova la ricetta per fare, in casa, questo torta salata con pochi ingredienti: porta in tavola il gusto emiliano e stupisci i tuoi ospiti.

L’Emilia-Romagna è una terra ricca di tradizioni culinarie che scaldano il cuore non solo degli emiliani, ma dell’Italia intera. I piatti tipici di queste parti sono irresistibili, davvero gustosi e, con le dritte giuste, sarà un gioco da ragazzi riprodurli a casa.

È il caso della torta salata da fare in pochi minuti e con pochi ingredienti. Le torte salate sono un ottimo modo per stuzzicare qualcosa, prima dei pasti. Si prestano perfettamente come aperitivo o come antipasto ma, per chi ama il salato, sono anche una merenda ideale. Adatta a grandi e piccini, questa ricetta conquisterà il palato dei tuoi ospiti.

Vieni a scoprire di cosa avrai bisogno per poter sfornare una torta salata ricca di gusto, facendo attenzione a tutti i passaggi. Inoltre, ti suggeriremo anche delle piccole varianti, per aggiungere un tocco in più a questa preparazione tanto semplice quanto appetitosa. Vediamo insieme come prepararla.

Di cosa avrai bisogno per comporre la torta salata

Per la tua torta salata emiliana, ti servirà 1 rotolo di pasta sfoglia già pronta, 150 grammi di prosciutto cotto a fette, 200 grammi di formaggio, 3 uova, 200 millilitri di panna da cucina, sale e pepe quanto basta, noce moscata se è di tuo gradimento e un po’ di burro per ungere la teglia ed evitare che la pasta si attacchi al fondo. Questa è la ricetta che suggerisce uno dei blog di cucina più famosi sul web, ovvero Giallo Zafferano. Chi ama la cucina e si diletta in varie preparazioni casalinghe, sa bene quanto le ricette di questa pagina riscuotano sempre molto successo e quella della torta emiliana non sarà da meno.

Tornando agli ingredienti, per quanto riguarda il formaggio, che sarà uno dei protagonisti di questa torta, puoi scegliere tu se utilizzare emmental, fontina, oppure un bel mix a piacere, per rendere il tutto ancora più saporito e gustoso. Una volta raccolto tutto ciò di cui avrai bisogno, sei pronto per comporre la torta. Segui tutti i passaggi, step by step e gustala in dolce compagnia.

La preparazione

Innanzitutto, preriscalda il forno a 180 gradi e ungi la teglia con il burro. Dopodiché, puoi iniziare con il preparare la base e stendere la sfoglia nella teglia, facendo attenzione a ricoprire tutti i bordi. Per evitare che si gonfi durante la cottura, punzecchia tutta la sfoglia con una forchetta. Poi, prepara il ripieno, tagliando il formaggio a pezzettini e distribuendolo all’interno della torta, con il prosciutto.

In una ciotola, mescola uova e penna, aggiungendo anche sale e pepe. Se è di tuo gradimento, dai una spolverata di noce moscata per insaporire di più il composto. Versa quanto ottenuto sul prosciutto e sul formaggio, in modo omogeneo e inforna la torta per circa 30 minuti. Sfornala quando la superficie ti apparirà bella dorata e, prima di tagliarla, lasciala riposare, per fare in modo che il ripieno si raffermi.