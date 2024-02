Tutti pazzi per le Donuts: la ricetta di Benedetta Rossi é semplicissima | Guarda che risultato

Una delle cuoche più amate del web torna alla riscossa con una dolce ricetta: sforna i donuts proprio quelli di Benedetta Rossi.

Benedetta Rossi è diventata, ormai, uno dei volti più amati nel panorama culinario italiano. Grazie ai suoi video pubblicati sui social, la donna ha riscosso moltissimo successo e tanti sono gli utenti che hanno deciso di diventare suoi followers, per non perdere neanche una ricetta.

Benedetta porta in casa degli italiani il gusto, la bontà, che si trova in piatti semplici, nati da ingredienti facili da reperire. La sua genuinità ha conquistato tutti e le ha permesso, ad oggi, di avere quasi 5 milioni di followers su Instagram. Inoltre, il suo sito web fattoincasadabenedetta.it attira centinaia di visitatori al giorno, che provano a replicare le ricette della cuoca, approcciando al mondo della cucina con i suoi consigli.

Con la ricetta che stiamo per suggerirti, però, la Rossi si è davvero superata. La donna ti dirà come riprodurre, a casa tua, dei donuts belli e buoni come quelli americani. Delle ciambelline fritte, ricoperte con glassa colorata, che spesso vengono inquadrati nei tipici film polizieschi d’oltre oceano e che fanno gola a grandi e piccini. Scopri tutti gli ingredienti e il procedimento da seguire.

Gli ingredienti giusti

Per l’impasto dei donuts avrai bisogno di 500 grammi di farina 00, 100 grammi di zucchero, 4 grammi di lievito di birra disidratato, 80 grammi di burro fuso, 250 millilitri di latte, 1 bustina di vanillina. Per la glassa, invece, ti serviranno 250 grammi di zucchero a velo, 4 cucchiai di acqua, colorante alimentare a piacere e zuccherini colorati.

Ovviamente, queste deliziose ciambelline andranno fritte, dunque provvediti anche di olio di semi per friggere. Una volta che avrai racimolato tutti gli ingredienti necessari, sarai pronto per metterti con le mani in pasta. Con le dosi appena indicate, ricaverai circa 12 donuts. Vediamo insieme quali sono i passaggi da seguire per una preparazione da veri professionisti, come quella di Benedetta Rossi.

Il procedimento

Per l’impasto, inizia con il mescolare farina e lievito, aggiungendo le polveri a una ciotola contenente zucchero, latte, burro fuso e vanillina. Dopo che il composto sarà ben amalgamato, lascialo riposare per circa due ore. Trascorso il tempo necessario, forma le ciambelline e lasciale ancora lievitare. Per una lievitazione più efficiente, assicurati di utilizzare burro e latte tiepidi e non troppo caldi, altrimenti comprometteresti il tutto. Per formare le ciambelle, aiutati con un coppapasta di 8 centimetri, oppure con un bicchiere. Per il buco, invece, Benedetta consiglia di utilizzare la parte più larga di una punta per sac à poche.

Inoltre, la cuoca ci svela un altro trucchetto del mestiere: man mano che formi le ciambelle, mettile sopra dei quadratini di carta forno, così sarà più semplice, dopo che saranno lievitate ulteriormente, tuffarle nell’olio bollente senza schiacciarle. Ma, per avere dei veri donuts, è fondamentale ottenere una glassa perfetta. Mescola tutti gli ingredienti indicati nella ricetta e colora il composto liquido a tuo piacimento. Per i più golosi, utilizza del cioccolato fuso come copertura. Ora, non ti resta che gustare i tuoi donuts e sentirti come un protagonista di un film americano.