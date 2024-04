Anita Olivieri vomita la verità su Mirko e Perla: “Stanno creando dei film” | Li ha zittiti tutti

Tutta la verità di Anita Olivieri su Perla e Mirko. L’ex gieffina ha zittito tutti quanti e nessuno ha avuto più niente da ridire.

Anita Olivieri è sicuramente una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello. Nonostante la trasmissione sia ormai conclusa, qualcuno continua imperterrito a sputare sentenze nei confronti dell’ex concorrente. La ragazza, però, ha finalmente replicato sui social e rivelato persino tutta la verità su Perla e Mirko. Ecco quindi nello specifico cosa è accaduto e perché in rete non parla d’altro.

Nonostante le telecamere della casa più spiata d’Italia siano ormai spente da qualche giorno, i riflettori rimangono puntati verso gli ex concorrenti del gioco.

Perla si sta infatti godendo la sua fama e la sua vittoria, condividendo sui social alcuni dei suoi momenti con Mirko. Beatrice è tornata dai suoi figli e dalla sua famiglia, Letizia sta già pubblicando delle foto romantiche con Paolo e Anita con il suo Alessio. Eppure, non è tutto oro quel che luccica e dietro a questa serenità si nasconde in realtà una piccola “guerra” mediatica.

Qualcuno avrebbe infatti accusato Anita di avercela con Mirko e Perla. Ma come mai? Scopriamolo subito.

Cosa si dice in giro su Anita, Perla e Mirko

Il giorno dopo la finalissima del Grande Fratello, tutti i concorrenti del gioco (e non solo) hanno deciso di organizzare una bellissima festa insieme. Sui social sono quindi apparse decine di foto e video in cui i gieffini si divertivano tra di loro, bevendo e scherzando dopo i lunghi mesi trascorsi dentro la casa. I più attenti hanno però notato un dettaglio abbastanza interessante: Anita Olivieri non seguiva sui social né Perla, né Mirko.

La cosa è immediatamente apparsa ambigua agli occhi dei fan, visto anche il bellissimo rapporto tra le due ragazze.

Anita fa chiarezza sul mancato segui ai Perletti pic.twitter.com/LfAwhTganN — disagiotv (@disagio_tv) March 28, 2024

La smentita di Anita alle accuse

Anita, dopo qualche ora, ha deciso quindi di rispondere finalmente sui social a chi la stesse accusando di snobismo nei confronti dei #perletti. “Ovviamente si tratta di una follia.. io magari non mi rendo conto dell’impatto che hanno queste cose che per me sono microscopiche e anche molto stupide, sinceramente.” Dopodiché l’ex concorrente ha spiegato di essere uscita da soltanto una settimana dalla Casa e di essere in procinto di pianificare il proprio futuro. Quindi, in merito al mancato follow, ha fatto intendere che si tratterebbe soltanto di una svista, data dal poco tempo avuto in questi giorni. “Non c’è stata una litigata, l’ho anche chiamata al telefono dicendogli che stanno creando dei film, lei neanche si era accorta di questa cosa” ha aggiunto Anita.

D’altronde Anita e Perla hanno sempre avuto un bellissimo rapporto, e una simile dinamica non avrebbe avuto alcun senso.