Case in vendita a 25mila euro, la nuova follia di Amazon fa impazzire gli italiani | È corsa alle prenotazioni

Nuovi orizzonti per le abitazioni in Italia: arrivano le case in vendita su Amazon, e con 25mila euro ottieni ogni genere di comfort.

L’avvento di Amazon ha segnato una svolta epocale nel modo in cui acquistiamo beni di consumo, dalla spazzola per capelli all’elettronica di ultima generazione.

Tuttavia, il gigante dell’e-commerce ha sorpreso ancora una volta il mercato introducendo un prodotto alquanto insolito: case prefabbricate.

Questa nuova offerta sta rivoluzionando il settore immobiliare, rendendo accessibili abitazioni a costi impensabili fino a qualche tempo fa.

Il fenomeno che ha scosso gli Stati Uniti è finalmente arrivato anche in Italia: ecco tutti i dettagli.

Arrivano le case in vendita su Amazon anche in Italia

Inizialmente diffuso negli Stati Uniti, il mercato delle case modulari ha registrato un significativo aumento negli ultimi anni, come evidenziato dai dati di IBISWorld. Con un aumento del 8,6% annuo nel periodo 2013-2018 e un incremento del 4,1% nel 2018, questo settore ha raggiunto la cifra di 10,5 miliardi di dollari. Tuttavia, ciò che rende questa tendenza ancora più straordinaria è la sua espansione globale grazie a piattaforme come Amazon.

Anche in Italia, l’idea di acquistare una casa su Amazon a soli 25.000 euro non è più un sogno irrealizzabile. Visitando la sezione Casa e Cucina del noto sito di e-commerce, è possibile trovare una varietà di abitazioni prefabbricate, con prezzi che partono dai 20.000 euro. Questa nuova tendenza sta rapidamente guadagnando terreno nel Paese, con sempre più persone che considerano l’acquisto di queste soluzioni abitative. Ma come funzionano queste case? Principalmente realizzate con una struttura in acciaio, ma occasionalmente anche in legno, queste abitazioni offrono dimensioni compatte senza rinunciare a luminosità e comfort. Ad esempio, un modello prodotto da Molvus, venduto su Amazon a meno di 25.000 euro, offre una zona giorno, due camere da letto e un bagno, il tutto in uno spazio ben progettato e rifinito.

Sembra una follia ma con 25mila euro hai un trilocale

Queste case prefabbricate sono costruite con materiali resistenti e isolanti termici, garantendo sicurezza e comfort abitativo. Il loro montaggio è relativamente semplice e può essere completato in pochi giorni. Inoltre, sono facilmente smontabili per il trasporto, offrendo flessibilità a chiunque desideri spostarsi. Un’altra opzione simile, ma leggermente più costosa a 25.625 euro, sempre prodotta da Molvus, offre una struttura in acciaio di alta qualità con finiture in legno, conferendo un aspetto più elegante e raffinato. Le dimensioni rimangono simili, rendendo entrambe le soluzioni adatte per svariate esigenze abitative.

Per quanto riguarda i tempi di consegna, si prevede un periodo di circa un mese, a volte un mese e mezzo. È importante notare che il montaggio di queste case deve essere effettuato da tecnici qualificati e, prima di procedere, è necessario effettuare valutazioni tecniche sul terreno. Tuttavia, dal punto di vista burocratico, se le case sono autoportanti e non richiedono fondamenta o ancoraggi particolari, non sono necessari permessi edilizi aggiuntivi. Questa nuova tendenza nel settore immobiliare sta democratizzando l’accesso alla proprietà, offrendo soluzioni abitative economiche e di qualità. Amazon si conferma ancora una volta come pioniere nell’innovazione commerciale, spingendo i confini del possibile e offrendo ai consumatori un’ampia gamma di prodotti, incluso il tetto sotto cui vivere.