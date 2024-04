Bonus mensa 2024: recupera fino a 800 euro per ogni figlio a carico | Hai ancora pochi mesi

Non molti lo sanno, ma compilando questa parte del 730 ottieni un’agevolazione fino a 800 euro per ogni figlio: ecco il “Bonus Mensa”.

Con l’avvicinarsi della stagione dichiarativa, molti genitori si trovano a chiedersi se le spese sostenute per la mensa scolastica dei loro figli possano essere portate in detrazione nel modello 730/2024.

La risposta è affermativa, e in questo articolo esamineremo i limiti di spesa, le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi e i documenti necessari per beneficiare di questo vantaggio fiscale.

Seguendo le linee guida e conservando accuratamente la documentazione, i genitori possono massimizzare i benefici fiscali e garantire un futuro migliore per i propri figli.

Vediamo assieme tutti i dettagli di questa importante agevolazione.

Recuperi 800 euro per figlio, ecco come

La detrazione per le spese della mensa scolastica rientra tra le detrazioni fiscali previste per le spese di istruzione nel modello 730/2024 e nel modello Redditi Persone Fisiche PF. È possibile recuperare il 19% della spesa sostenuta nel 2023, con un limite massimo di 800 euro per ciascun figlio studente. È importante sottolineare che questo limite è globale e comprende tutte le spese di istruzione, tra cui quelle per la mensa, il trasporto e le iscrizioni.

La detrazione è valida sia per le scuole pubbliche che private, inclusi gli istituti dell’infanzia e le scuole secondarie di secondo grado. Tuttavia, non sono comprese le spese per la mensa universitaria. Le spese per la mensa scolastica del 2023 devono essere inserite nel modello 730/2024 nelle righe da E8 a E12, con il codice 12, insieme ad altre spese di istruzione ammesse in detrazione fiscale. È fondamentale compilare correttamente la dichiarazione dei redditi per beneficiare di questo vantaggio fiscale. Per i lavoratori dipendenti e i pensionati, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2024 utilizzando il modello 730, mentre con il modello Redditi Persone Fisiche il termine è il 15 ottobre 2024.

Conserva i documenti e sbrigati: hai solo pochi mesi

Per poter beneficiare della detrazione per la mensa scolastica, è importante conservare i seguenti documenti: copie dei bonifici bancari effettuati verso l’istituto scolastico; copie dei bollettini postali rilasciati dall’istituto; copie dei MAV di pagamento. In mancanza di questi documenti, è possibile ottenere un attestato di pagamento dall’istituto frequentato.

Portare in detrazione le spese per la mensa scolastica nel modello 730/2024 rappresenta un vantaggio significativo per le famiglie, consentendo loro di risparmiare sulle tasse e di avere un sostegno finanziario per le spese educative dei loro figli. È importante seguire attentamente le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, conservare tutti i documenti necessari per beneficiare di questa detrazione e, soprattutto, assicurarsi di presentare la dichiarazione entro i termini stabiliti.