La strabiliante storia di Sandra, il pastore tedesco che ha adottato una coppia di leoni | “Quello che fa non è normale!”

Parliamo della storia incredibile di Sandra, il pastore tedesco che allatta una coppia di cuccioli di leone.

La natura ha delle regole ben precise che ne regolano l’equilibrio perfetto, tra flora e fauna. Molte azioni possono essere a noi incomprensibili, ma alla fine come sempre, vige la regola del più forte: il pesce più grande mangia quello più piccolo, così come il cucciolo malato viene abbandonato dalla mamma, e così via.

Nel loro habitat tutto funziona in modo armonico da millenni, ma poi ovviamente l’intervento dell’essere umano ha distrutto diversi equilibri, come per esempio la deforestazione a favore della costruzione di palazzi, negozi e così via, la caccia di alcune specie arrivate all’estinzione, l’inquinamento e via dicendo.

Ogni volta che noi modifichiamo la routine che Madre Natura aveva creato in maniera perfetta, la vegetazione e le specie animali colpite, dovranno riadattarsi al nuovo habitat, con tutte le conseguenze del caso.

Capita poi, molto più spesso di quello che si pensa in realtà, che specie diverse si prendano cura di cuccioli abbandonati, ed è così che inizia la storia di Sandra, l’amabile pastore tedesco che allatta una coppia di cuccioli di leone. Sveliamo tutti i dettagli di questa storia ad alto impatto emotivo.

La storia di Sandra e i cuccioli di leone

Di storie a noi incomprensibili per quando riguarda il mondo animale ce ne sono moltissime. Basta cercare in rete, e possiamo leggerne parecchie di mamme che adottano cuccioli di specie diverse, come per esempio la gatta che ha allattato i cuccioli di cane o di maiale, e ancora il cane che ha allattato dei gattini e così via.

Abbiamo poi visto il classico esempio dell’imprinting con le oche di Lorenz e anche la scimmietta che ha iniziato a mangiare soltanto dopo aver trovato un peluches che le ricordava la mamma morta pochi giorni prima, donatagli dai collaboratori dello zoo dove risiedeva. La bontà che invade alcune specie nel momento del bisogno è innegabile, che siano animali o esseri umani, e sono molti i veterinari che si inventano ogni strategia possibile per cercare di far sopravvivere gli animali.

Il pastore tedesco Sandra e l’adozione del cuore

Questa tenacia, dolcezza e questo senso materno l’abbiamo vista anche nella commovente storia di Sandra, il pastore tedesco che ha adottato due cuccioli di leone, allattandoli insieme al suo piccolo, evitando loro la morte assicurata. Il caso, successo al White Lion Park a Vladivostok, riguarda una mamma leone che, per un motivo del tutto inaspettato, dopo aver partorito ha attaccato i suoi piccoli, salvati soltanto grazie al repentino intervento dei gestori del parco.

Come ha rivelato il direttore, Victor Agafonov: “Quello che fa la mamma leone non è normale!“, anche se di esempi come questi ce ne sono moltissimi in natura. Nelle varie storie raccolte online, i motivi sono i più svariati: questa neo-mamma, per esempio, soffriva di stress post partum, come rivelano anche i gestori dello zoo che hanno pensato bene di affidare i piccoli a Sandra, la quale li ha adottati, anche se non era per nulla scontato. In altri casi i cuccioli erano malati o non erano abbastanza forti, oppure la mamma era troppo anziana e così via. Ad ogni modo, siamo contenti che alla fine la storia abbia avuto un lieto fine, cosa nulla affatto scontata nel regno animale.