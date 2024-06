Gatto e trasportino, che ansia! Se ogni volta soffia, graffia e si ribella, usa il trucco dei vet | Micio portatile in pochi secondi

Il tuo gatto odia entrare dentro al trasportino? Se soffia, graffia e si ribella utilizza questa tecnica consigliata dai veterinari.

I nostri amici felici possono essere anche i più teneri e coccolosi del mondo, ma quando si tratta di infilarli dentro al trasportino non c’è fusa che regga! I nostri gatti detestano proprio entrare dentro a questa gabbietta e farebbero di tutto per scappare. Cosa fare quindi se soffiano, graffiano e si ribellano? Il consiglio del veterinario su TikTok ha svoltato la vita a moltissimi padroni!

Purtroppo, non tutti i gatti vengono abituati da piccoli ad entrare dentro al trasportino e, proprio per questo, se costretti a infilarvisi di controvoglia, possono diventare davvero ingestibili.

Ogni volta, quindi, andare per esempio dal veterinario potrebbe diventare un incubo. Moltissime persone proprio non ci riescono e rinunciano così alla visita prenotata. Se anche tu hai l’ansia di infilare il tuo gatto dentro al trasportino, sei nel posto giusto. Il seguente consiglio ti svolterà la vita e potrai finalmente risolvere il problema in pochi istanti.

Soltanto in questo modo ti risparmierai i graffi sulle braccia e potrai portare il tuo gatto dal veterinario o in viaggio con te, e senza traumi!

Come mettere il gatto dentro al trasportino

Sui social è divenuto virale il video di un veterinario che ha mostrato come risolvere velocemente il problema. L’uomo ha spiegato che l’errore più comune è quello di provare ad inserire il gatto dal muso, lasciando il trasportino poggiato orizzontalmente. In questo modo il nostro animale potrebbe cominciare a dimenarsi e nemmeno tenerlo per la collottola potrebbe facilitare le cose (i gatti preferiscono essere presi in quel punto generalmente).

Ma come fare quindi per risolvere il problema? La soluzione è veramente semplice e probabilmente non ci avevi mai pensato.

#veterinario #dottore #gatti #animali #pets #imparacontiktok #doc ♬ suono originale – Dr.Luca_Vet @dr.luca_vet METTERE IL GATTO NEL TRASPORTINO Molto spesso il nostro amico a quattro zampe non vuole entrare nel trasportino! Un metodo utile è provare a farlo entrare dall’alto verticalizzando il trasportino ed inserendo prima le zampe posteriori… Così facendo con le zampe anteriori si aggrapperà alla grata/porticina chiudendo a se il trasportino! Bisognerebbe evitare di afferrarlo per la collottola, ma per i tipi più forastici è possibile farlo ricordandosi di sostenerli con una mano sullo sterno o sull’addome, per non causare dolore. La strategia migliore, rimane l’acquisto di un trasportino con due aperture: frontale e superiore! L’ampia apertura superiore consente non solo di farli entrare più agilmente, ma facilita anche le manipolazioni del veterinario in sede di visita. #vet

Il consiglio del veterinario su TikTok

Quando il gatto non vuole entrare nel trasportino, la soluzione migliore è proprio quella di posizionare la gabbietta in verticale. Calando il nostro animale dalle zampe, non si agiterà e non si accorgerà neanche di quello che sta accadendo. Il veterinario consiglia comunque di acquistare un trasportino con doppio ingresso: quello frontale e quello superiore. Inutile dire che questo trucchetto ha aperto immediatamente gli occhi a tutti i padroni e amanti degli amici felini.

Insomma, che aspetti ad utilizzare anche tu questa soluzione? Soltanto in questo modo potrai dire addio allo stress pre-veterinario, e in pochissimi secondi otterrai un micio portatile!