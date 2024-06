Cane e infezioni, dimentica il termometro: se queste zone del suo corpo scottano è febbre assicurata

Non hai il termometro per cani e vuoi capire se il tuo cane ha la febbre? Prova a toccare questa parte del suo corpo…

Quando i nostri animali domestici non stanno bene o non sono in forma come al solito, può essere molto preoccupante per noi perché non parlando non ci possono dire cosa c’è che non va, e dobbiamo provare a scoprirlo da soli.

La cosa che occorre sempre fare è intervenire in modo tempestivo, facendosi aiutare da un veterinario professionista così che possa trovare il problema e dare una soluzione immediata.

Quando il cane ha un’infezione questa può portare allo sviluppo di una febbre che si manifesta nel cane in modo diverso rispetto agli esseri umani. Solitamente quando il cane è ammalato non ha più tutte quelle energie che lo contraddistinguono, e anche il suo umore appare decisamente più spento.

La cosa da fare è quella di controllare velocemente la temperatura e iniziare una cura adatta. Tuttavia, se non hai il termometro per vedere se ha o meno la febbre, ti suggeriamo di controllare questa parte del suo corpo.

Cosa fare se il cane ha la febbre

Quando il cane ha la febbre, una delle prime cose che si possono fare è quella di applicare degli impacchi freddi sul suo addome in modo da scongiurare il rischio che la malattia progredisca. Anche le orecchie andrebbero asperse continuamente con dell’acqua fredda.

Inoltre, una cosa buona da attuare è quella di fargli bere dei piccoli sorsetti d’acqua, in quanto stimolandone la diuresi la febbre scende più velocemente. Non bisogna però assolutamente somministrargli i farmaci destinati agli esseri umani! Ma come si fa a scoprire se ha davvero la febbre, soprattutto se non abbiamo un termometro a portata di mano?

Questa zona del corpo ti rivela se Fido ha la febbre

Se vuoi sapere se il tuo cane ha la febbre ma non hai il termometro adatto, ti diciamo noi come fare in modo da essere tempestivi nel trattamento e nella cura. Infatti, basta toccare queste semplici parti del corpo, per avere immediatamente un’idea della temperatura corporea del tuo peloso.

Solitamente, le zone maggiormente calde in caso di febbre sono le orecchie e la pancia, quindi andando a toccare queste parti anatomiche si capisce immediatamente se è ammalato oppure no. Tuttavia ci sono anche altri modi: solitamente se il naso è caldo e secco, potrebbe essere un segno chiaro di una malattia. In caso di dubbi, consigliamo sempre di ricorrere alla consulenza di un veterinario che potrà identificare la diagnosi e suggerire anche la cura più immediata.