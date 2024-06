Pesce rosso, se sta a pancia in su è già troppo tardi | Il rimedio è già in dispensa: questo legume gli salva la vita

Attenzione a questo particolare sintomo manifestato dal vostro pesce rosso: quando lo vedete a pancia in su, potrebbe essere già troppo tardi. Provate a tamponare con questo legume prima di correre dal veterinario.

Le persone fanno il gravissimo errore di pensare che un pesce rosso sia immune da malattie, problemi legati all’ambiente circostante e che soprattutto non abbia bisogno di particolari cure e attenzioni.

Potrebbe sembrarvi diverso da avere un cane e un gatto, ma in realtà come vi prendete cura di loro, vi dovrete prendere cura anche del piccolo Nemo di casa. Questi piccoletti con le branchie dovranno non solo mangiare con regolarità e nella giusta quantità, ma anche avere il giusto pH dell’acqua per poter sopravvivere.

Inoltre, ci sono specie di pesci che non possono assolutamente convivere tra di loro, in quanto potrebbero litigare e farsi del male. Insomma, anche dietro al mondo acquatico c’è tutta una preparazione di fondo che dovete avere, se volete allungare il più possibile la vita a questi pesciolini.

Per questo oggi vogliamo informarvi sulla possibilità che anche il vostro pesce rosso possa incappare in una pericolosa patologia: se sta a pancia in su potrebbe essere già troppo tardi. Provate con questo legume, forse potreste salvargli la vita.

Quando il pesce rosso sta a pancia in su

Come vi dicevamo, prima di prendere una qualunque specie di pesce, che sia Rosso, Pagliaccio, Combattente e così via, dovrete necessariamente informarvi bene con chi di dovere. Dovrete infatti sapere esattamente quale acquario comprare, che tipo di acqua utilizzare, il filtro da prendere, il numero dei pesci da acquistare, quante volte pulire il fondo a settimana e così via.

Inoltre come vi dicevamo, ci sono alcune specie che proprio non possono vivere insieme, mentre altre andranno d’amore e d’accordo. Anche la questione cibo è importante: non potete esagerare con le dosi se non volete fare stare male i pesciolini.

Meglio capirlo per tempo

Tra tutte le varie cose da sapere quando si adotta un pesce rosso, sicuramente c’è anche il discorso malattie e problemi improvvisi che possono sopraggiungere. Tra le diverse, c’è quella chiamata, malattia della vescica natatoria (nota anche come Swim bladder disorder o Flipover). I meno esperti se ne accorgono quando vedono il pesciolino stare a pancia in su perennemente, sopra il filo dell’acqua o direttamente sul fondo della vasca.

Quando succede questo, bisogna correre dal veterinario, in quanto l’animale acquatico presenta il classico malfunzionamento della vescica che inizierà a scombussolargli tutti i suoi ritmi, portandolo alla morte se non si interviene immediatamente. Nell’attesa potete provare a dare da mangiare al pesciolino rosso dei piselli, che potrebbero aiutarvi a ridurre la stipsi, ma non sempre funzionano. Ad ogni modo, soltanto lo specialista potrà dirvi come aiutarlo.