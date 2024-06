Cani in appartamento, da oggi cambia tutto: 10mila euro di multa e denuncia penale se commetti questo errore

Attenzione proprietari di cane, cambiano le regole per la convivenza in appartamento. Se commettete questo errore, rischiate delle multe salate che possono superare i 10mila euro e anche una condanna penale.

Gli amanti degli animali non se la passano sempre bene, in quanto la scelta di adottare un amico a 4 zampe molto volte può rendere la vita difficile. Ma, chiariamolo subito, non per colpa del cane o di qualunque altro animale ovviamente, ma per le mancanze dell’essere umano stesso.

Fino a diversi anni fa per esempio, tra le regole condominiali non era inusuale leggere la scritta “vietato portare cani o gatti in casa“. Fortunatamente adesso, con il nuovo regolamento, nessun proprietario di casa potrà più sentirsi dire questo.

Il discorso è ancora differente purtroppo per chi va in affitto, in quanto ci sono ancora diverse limitazioni in questo frangente. Naturalmente per ogni concessione che si riesce a ottenere, ci sono delle regole ben precise da rispettare per una corretta e civile convivenza.

Questa particolare situazione di cui vi vogliamo parlare oggi, servirà per mettervi in guardia da un atteggiamento che molto spesso si commette in maniera inconsapevole. Se fate questo errore con il vostro cane in appartamento, non solo pagherete una multa cospicua ma potete finire anche nel penale.

Cambia tutto per i cani in appartamento

Quando si adotta un cane e lo si porta in casa bisognerà essere consci del fatto che, in primis, il benessere del proprio amico a 4 zampe dovrà essere sempre al primo posto, e che bisognerà fare in modo di convivere con le persone che ci circondano in maniera civile.

Lasciare che l’animale sporchi nelle zone comuni o abbaiare dalla mattina alla sera non è assolutamente ammissibile, così come portare il cane fuori soltanto per i bisogni, senza farlo mai giocare o passeggiare. Oppure lasciarlo sempre solo: sono tutti comportamenti che non rispettano il pelosetto stesso e gli altri bipedi. Tra l’altro, ricordatevi sempre che lasciare un cane sul balcone, solo in giardino o legato alla catena è un reato punito con il carcere e con il pagamento di una somma molto cospicua.

Multe salate per questo errore

Tra i vari atteggiamenti irrispettosi che potreste compiere nei confronti del vostro cane, c’è quello sicuramente di lasciarlo solo per molto tempo durante la giornata o addirittura per più giorni. In primis perché il cagnetto non avrà modo di uscire fuori a fare i bisogni, e inoltre soffrirà moltissimo per la vostra assenza. Infine, rischiate una bella denuncia per abbandono.

Qualora le Autorità competenti dovessero ritenervi colpevoli, sappiate che l’articolo 727 del Codice penale, prevede non solo l’arresto fino a un anno, ma anche una sanzione che va dai 1.000 euro ai 10.000 euro. Inoltre, se le condizioni in cui viene lasciato il cane, fossero talmente tanto gravi da sfociare nel maltrattamento, arrivereste ad una pena detentiva fino a 18 mesi e una multa che va dai 5.000 ai 30.000 euro. Fate attenzione dunque a come gestite il vostro migliore amico!