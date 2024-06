Fusa del gatto, non sono sempre un buon segnale: se noti questo dettaglio il tuo micio è ormai in fase terminale

Quando il vostro gatto fa le fusa in questa maniera, potrebbe voler dire che è in fase terminale. Purtroppo quel familiare brusio non sempre è un buon segno. C’è un modo per capire la differenza.

I gatti sono animali fieri e maestosi da quando nascono, fino a quando purtroppo ci devono lasciare (sempre troppo presto). È difficile capire quando stanno male: quando si vedono i primi segnali, che non sfuggono ad un proprietario attento e sempre presente, molte volte è già troppo tardi.

Per questo è sempre preferibile fare una volta all’anno o ogni 6 mesi, dipende dall’età, un controllo al vostro micione di casa. Soltanto così il veterinario potrà constatare la buona salute del felino, provando così ad intervenire in tempo, qualora dovessero insorgere particolari patologie.

Ci sono azioni nei gatti che sono ripetitive. Chi ha un peloso a casa lo sa: questi animali sono abitudinari. Fare sempre le stesse cose, agli stessi orari e nella stessa maniera gli dà sicurezza, e quando si cambia la routine, per loro è uno stress enorme.

Ad ogni modo, quando ci accorgiamo che quelle tipiche azioni quotidiane, vengono eseguite in maniera diversa dal solido, allora sarebbe meglio tenerlo d’occhio e portarlo eventualmente in visita. Per esempio, quando il gatto fa le fusa in questa maniera, potrebbe non essere un buon segno. Potrebbe infatti essere in fase terminale.

Le fusa del gatto, quando non sono un buon segnale

Oltre alle fusa, ci sono anche altri segnali che dovrebbero farvi scattare il campanellino d’allarme. In primis, quando un gatto anziano cerca sempre di stare nascosto, o tende ad allontanarsi spesso, purtroppo non è un buon segno, in quanto i gatti, così come facevano gli Indiani d’America, quando sentono che è giunta la loro ora, vanno a morire lontano dai loro cari.

Un altro esempio riguarda la classica azione del “fare la pasta“, ovvero quando il micio inizia a massaggiare con le zampine una coperta, le vostra ginocchia o la sua cuccia. Questo gesto viene fatto generalmente quando il gatto è tranquillo, ma se vedete che passa praticamente tutto il giorno a farlo, potrebbe voler manifestare il suo disagio psicologico.

Un segnale di pre-morte

Tra i vari segnali da tenere in considerazione con i vostri gatti di casa, c’è anche la classica azione del fare le fusa. Quando un gatto molto anziano o malato, inizia a fare le fusa in maniera continuativa, purtroppo vuol dire che è arrivato alla fase terminale della sua vita. Badate bene però che non sempre siete di fronte a questo scenario, perché il felino potrebbe essere anche raffreddato.

Quindi, prima di pensare qualunque cosa, portatelo dal veterinario e chiedete consiglio a lui. Anche perché nel gatto in salute, questo gesto è il tipico segnale con cui dimostra affetto, felicità e così via.