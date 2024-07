Animali da soli in casa, da oggi ti aiuta la tecnologia | Così comunichi con il tuo pet anche a distanza, e ce l’hai sempre sotto controllo

Ecco la tecnologia perfetta per comunicare con i tuoi animali quando sono soli in casa. Da oggi li avrai sempre sotto controllo.

Può capitare di stare molto tempo fuori casa, lasciando così i nostri animali liberi di poter fare tutte le marachelle che vogliono. Esiste però una tecnologia perfetta per comunicare con loro, che tutti i padroni stanno acquistando in queste ore. Soltanto così potrai averli sempre sotto controllo anche a distanza. Ecco però di che cosa si tratta e perché dovresti acquistarla anche tu.

Gli animali, delle volte, possono essere dei veri combinaguai, soprattutto quando sono soli in casa per diverse ore di fila.

Un altro problema quando non si passa da casa per un qualche ora, è quello del cibo: i nostri animali devono infatti nutrirsi più volte al giorno. Ma come fare per risolvere queste due problematiche con una sola tecnologia? A pensarci è stata proprio una nota azienda, la quale ha deciso di progettare il perfetto compromesso per chi sta molto fuori casa e ha degli animali.

Ecco la soluzione che tutti quanti stanno acquistando in queste ore e le sue caratteristiche.

La tecnologia perfetta per gli animali soli in casa

A donare le perfette soluzioni per tutti i padroni del mondo è stata la multinazionale Philips. Questa marca ha infatti deciso di lanciare una linea pensata proprio per cani e gatti, in particolare il distributore di crocchette automatico con telecamera e la fontanella automatica. Entrambi i gadget sono immediatamente esplosi sul mercatoe tutti quanti li stanno acquistando. Per quanto riguarda la fontanella d’acqua automatica, attraverso un sistema di filtraggio automatico con carbone attivo e ioni avrai la possibilità di garantire dell’acqua sempre pulita ai tuoi animali.

Con uno specifico sensore, la fontanella eroga l’acqua non appena l’animale si avvicina ad essa. Il suo costo è di 44.99€ e non dovresti fartela scappare.

Perché acquistare il distributore di crocchette automatico

Il distributore automatico Philips è progettato per contenere alimenti secchi come le crocchette. Attraverso il sistema di anti-intasamento, il nostro animale non potrà mai ritrovarsi senza cibo quando si è fuori casa. La sua ciotola è in acciaio inox e, dunque, facilmente lavabile in lavastoviglie. La cosa veramente interessante di questa soluzione è che, attraverso la sua specifica app, è possibile scegliere da remoto quando dare da mangiare al nostro cane o gatto. Con la sua telecamera hd integrata è possibile inoltre spiare cosa combina il nostro animale e se, in quel momento, dovesse aver fame. Il suo costo è di 159.99€.

Che aspetti quindi ad acquistare anche tu almeno una di queste due interessanti soluzioni per i tuoi animali? Ti svolteranno la vita!