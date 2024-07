Parco cani, l’errore che tutti commettono e che scatena la rissa tra i 4 zampe | Dagli addestratori arriva il divieto assoluto

Quando si va al parco con il nostro cane bisogna stare attenti a non commettere questo errore. Potremmo far scatenare una rissa.

Non c’è cosa più bella al mondo di passare un po’ di tempo all’aria aperta con il nostro Fido. I parchi sono sicuramente la scelta migliore e anche i nostri quattro zampe apprezzeranno sicuramente. Eppure, quando si decide di portare il nostro animale in questo luogo, bisogna stare attenti a non commettere questo grosso errore. Il rischio? Far scatenare una rissa tra cani e mettere in pericolo tutti quanti.

Ecco dunque nello specifico quale comportamento sconsiglierebbe qualsiasi addestratore. Soltanto così potrai essere un perfetto padrone con il tuo cane.

Quando si decide di adottare un cane è sicuramente fondamentale portarlo frequentemente a fare qualche passeggiata. In questo modo il nostro animale potrà sfogarsi, fare conoscenza e divertirsi un po’. Tuttavia, quando si decide di portare il nostro Fido ad un parco dove vanno altri cani, è sempre bene cercare di evitare uno specifico comportamento.

Purtroppo molti padroni sottovalutano la cosa e finiscono col mettere in pericolo il loro animale. Ecco di che cosa si tratta.

L’ABCdi quando portiamo il cane al parco

In Italia, l’utilizzo del guinzaglio al parco è obbligatorio e, nel caso in cui l’animale dovesse essere piuttosto aggressivo, è consigliato anche portare con sé una museruola. All’interno delle aree adibite a questi animali è possibile tenere sciolto il nostro cane. Nonostante ciò, è sempre bene non perdere mai di vista il nostro Fido e, soprattutto, non liberarlo mai se è disubbidiente. Anche nel caso in cui dovesse esserci un nuovo incontro, è bene farli avvicinare con cautela e tenerli comunque entrambi al guinzaglio.

Esiste però un errore comune e molto grave che potrebbe creare un caos generale al parco.

Cosa non fare mai quando si porta fuori il nostro Fido

Lo sbaglio più grosso che puoi fare è quello di tirare fuori snack, premietti e cibo per il tuo animale quando sei al parco. Nonostante il nostro Fido possa rimanerci male, è fondamentale per evitare che si vadano a formare gelosie con gli altri quattro zampe e possibili risse. Ricordati inoltre che allungare qualcosa da mangiare ad un cane che non è tuo è assai sbagliato (in quanto potresti metterlo in pericolo se dovesse soffrire di allergie che non conosci).

Insomma, pensaci due volte prima di commettere questo errore al parco con il tuo cane. Potresti passare una brutta giornata… E anche il tuo peloso!