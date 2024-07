Se la tua gatta partorisce in casa, occhio a questo errore banale ma pericoloso: così metti a repentaglio la vita dei micini

Attento a non fare assolutamente questa cosa se la vostra gatta sta per partorire in casa. In questo modo si rischia di mettere in pericolo i micini.

Il parto di una gatta in casa è sempre un evento festoso e molto affascinante. Non è da tutti assistere al parto, ma se decidete di farlo sarà molto emozionante, soprattutto se siete degli amanti dei gatti.

Anche perché vederli nascere così piccoli e indifesi è qualcosa che davvero riempie il cuore. Partecipare al parto della propria gatta però è anche una cosa che richiede un grande senso di responsabilità e non deve essere fatta in modo superficiale.

È infatti importante tenere a mente alcune regole, per evitare qualsiasi rischio per i nascituri e anche per la madre dei cuccioli.

Un piccolo errore può diventare pericoloso, e arrivare a minare la sopravvivenza dei piccolini appena venuti al mondo. Scopriamo insieme cosa non fare: può sembrare banale, ma è la cosa più pericolosa.

Primo step da rispettare: preparare l’ambiente

Partiamo dalla preparazione dell’ambiente per la gatta che deve partorire. Questo deve essere il più possibile tranquillo e sicuro. Infatti, la vostra gatta deve giacere in un posto in cui si senta al sicuro e assolutamente non a rischio. Può essere un angolo isolato della propria casa, come una soffitta e una cameretta.

Assicuratevi solamente che non sia un luogo troppo rumoroso. Inoltre, occorre anche preparare una serie di coperte morbide su cui far giacere la gatta. Una volta arrivato il momento del parto, guardate la vostra gatta, senza mettervi troppo in mezzo in quel momento. Naturalmente, la gatta è portata per istinto a fare la cosa giusta. Mantenete la calma e non intervenite, anche se la vostra gatta sembra aver bisogno d’aiuto. Piuttosto, nel caso in cui doveste notare qualcosa di troppo strano, chiamate il veterinario.

Ecco cosa non fare assolutamente

Una volta che i gattini sono nati, la gatta inizia a lavarli con la lingua e a stimolare in loro la respirazione. Durante, questo momento lasciatela fare ed evitate di compromettere lo sviluppo del legame tra i gattini e la madre. C’è però una cosa che non va assolutamente fatta, quando i piccolini stanno nascendo. State attenti a non toccare assolutamente i cuccioli con le mani nude.

Nonostante tutta la tenerezza che possono suscitare in voi, vedendoli così piccoli e fragili, non avvicinatevi assolutamente per toccarli. Questo non solo è pericoloso per loro, in quanto le difese immunitarie sono ancora troppo basse, ma l’odore degli esseri umani può disgustare la madre, che tenderà ad allontanare i piccoli. In questo modo andate ad intaccare le chance di sopravvivenza dei piccoli.