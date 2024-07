Il Diavolo esiste davvero, e vive al largo di Ostia | Lo sconvolgente avvistamento in mare spiazza i ricercatori: “È stato un momento…”

Il diavolo esiste e si trova al largo di Ostia, i ricercatori sono rimasti senza parole dopo averlo avvistato in mare. Nessuno quel giorno avrebbe mai pensato di poterlo vedere.

Il mare è uno scrigno pieno di segreti, molti dei quali ancora inediti. Da quando questa enorme distesa d’acqua salata ha fatto la sua comparsa, ha “visto” moltissimi eventi e specie nel corso dei millenni.

È proprio vero, se il mare e le montagne potessero parlare ne avrebbero di cose da raccontarci, in quanto hanno assistito a eventi ancora sconosciuti alla scienza, per non parlare di tutte quelle specie estinte o evolute che sono passati sul nostro Pianeta

Molto hanno scoperto sull’evoluzione, ma probabilmente ancora molto potranno e dovranno scoprire, nei prossimi studi. Basta vedere uno dei tanti documentari trasmessi dai vari divulgatori scientifici per rimanere ammaliati da tutto quello che è stato.

Sicuramente in questo frangente, nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere “il Diavolo” ad Ostia. Eppure è successo: è stato avvistato al largo della frazione litoranea della Capitale e nessuno poteva crederci.

Il diavolo esiste e si trova a Ostia

Prima di proseguire, a proposito di Ostia, pensiamo di farvi cosa gradita riportandovi l’ordinanza al momento attiva fino al 30 settembre 2024 che regola la gestione delle spiagge del litorale per i possessori di cani. Se siete residenti lì probabilmente saprete già tutto, ma se pensate di passare nella città romana le vostre ferie estive, sappiate che la spiaggia libera di Ostia ponente offre 250 metri di dog beach.

In tutte le altre zone c’è il divieto di balneazione con il nostro amico a 4 zampe. L’area adibita parte dalle Mura Foranee del Porto Turistico di Roma fino al primo pennello, comunque è tutto segnalato. Per poter accedere, il vostro amico a 4 zampe dovrà essere munito di guinzaglio e museruola da mettere all’occorrenza qualora le autorità dovessero chiedervelo. Inoltre, oltre al controllo di microchip o tatuaggio, verranno vagliati dagli addetti la situazione di salute del cane, quindi se è vaccinato da cimurro, epatite infettiva, leptospirosi e parvovirosi e così via. E ora scopriamo che sembianza ha il “Diavolo di Ostia”.

Un avvistamento sconvolgente

Tornando a noi, FQ Magazine ha riportato una notizia che ha lasciato meravigliati tutti i lettori, in quanto dei ricercatori impegnati a portare a termine il progetto “Catturati in foto” al largo del mare di Ostia, hanno fatto una scoperta sconvolgente. In maniera inaspettata, si sono accorti della presenza di ben 5 esemplari di diavoli di mare, meglio conosciuti come manta mediterranea o mobula mobular.

Questi esemplari purtroppo sono in via di estinzione: per questo, una scoperta del genere ha dato speranza alla scienza. I dati raccolti sono stati inviati a chi gestisce il progetto LIFE European Sharks. In merito a questo avvistamento, Lisa Stanzani, presidente e ricercatrice dell’Aps Sotto al mare, ha rivelato: “È stato un momento magico, in quanto questi animali non sembravano minimamente disturbati dalla nostra presenza ed hanno continuato ad interagire tra di loro come se non ci fossimo regalandoci momenti davvero unici…“.