Sbadiglio nel cane, non sempre è stanchezza: se lo fa in questo modo il problema è più grave di quello che pensi

Presta attenzione allo sbadiglio del tuo cane. Se dovesse farlo in questo modo non si tratta di stanchezza. Ecco quando preoccuparsi.

I nostri amici a quattro zampe, proprio come noi, potrebbe cominciare a sbadigliare durante la giornata. Ma cosa simboleggia veramente questo gesto spesso sottovalutato? Nel mondo canino lo sbadiglio ha un significato assai profondo e, proprio per questo, dovresti esserne a conoscenza anche tu. Ecco quindi come riuscire a capire al 100% il tuo Fido.

Nonostante i cani non abbiano il dono della parola, attraverso i loro gesti e comportamenti possono comunicarci quanto necessario.

Tuttavia, non sempre siamo in grado di captarli e tendiamo a sottovalutare questi comportamenti come una cosa non grave. Ad esempio, quando il nostro cane sbadiglia non sempre significa che lo fa per stanchezza o perché contagiato dallo sbadiglio di un essere umano. Alcune volte, al contrario, può nascondere un problema più grave di quello che pensi. Ma di che cosa si tratta?

Ecco dunque nel dettaglio cosa significa veramente lo sbadiglio di un cane e perché tutti i padroni dovrebbero esserne a conoscenza.

Perché il cane sbadiglia anche se non è stanco

Come accennato precedentemente, alcune volte il nostro cane può sbadigliare perché contagiato da noi esseri umani. Altre volte però, questo gesto potrebbe simboleggiare un forte stato d’ansia e pressione. Può capitare infatti che il nostro quattro zampe sbadigli frequentemente quando lo portiamo da un addestratore. In quel momento il nostro Fido sta cercando di comunicarci che si sente stressato, nervoso e in ansia. Riconoscendo la cosa potremmo quindi diminuire gli addestramenti settimanali e, in questo modo, aiutare il nostro animale a stare più sereno. Può accadere anche in altri contesti, ovvero in locali affollati, oppure se riceviamo in casa persone sgradite al nostro peloso.

Oltre però a questo significato, lo sbadiglio del cane può essere anche un gesto utilizzato per comunicare con i suoi simili.

Quando lo utilizzano per comunicare tra di loro

Ebbene sì, secondo gli esperti lo sbadiglio è uno dei metodi migliori per i cani per comunicare tra di loro. Questo perché, contrariamente a quanto spiegato precedentemente, lo sbadiglio può anche significare sentimenti amichevoli e calma. Ad esempio, quando incontrano un cane aggressivo e agitato, possono fare uno sbadiglio per dimostrare di essere tranquilli e di non aver intenzione di prevaricare. Può succedere anche che un cane dominante cominci a sbadigliare per dimostrare all’altro di non avere brutte intenzioni.

Insomma, dietro ad un semplice sbadiglio di un cane si può nascondere un mondo! E tu ne eri a conoscenza?