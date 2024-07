Capire il tuo cane, da oggi ti aiuta l’Intelligenza Artificiale: il nuovo software che intepreta con precisione ogni abbaio

Capire il linguaggio del proprio cane è sempre stato da sempre il sogno di proprietari e veterinari: da oggi scende in campo l’Intelligenza Artificiale, la quale grazie ad un nuovo software riconosce l’abbaio dell’animale.

Fin da quando l’essere umano ha iniziato a condividere la propria vita con il cane (e anche con gli altri animali domestici) ha sperato di riuscire a capire il significato del suo abbaio e dei suoi vocalizzi. Purtroppo per quanto si possa essere empatici verso il proprio amico a 4 zampe non sempre si riesce a comprendere realmente la sua richiesta.

La vita dell’essere umano sarebbe sicuramente molto più facile se riuscisse a comprendere esattamente ogni singolo abbaio, lamento, vocalizzo e ululato del cane, perché potrebbe finalmente riuscire a soddisfare ogni suo bisogno nella modalità corretta.

Sapere per esempio che il proprio animale sta male e cosa sente con precisione farebbe in modo che la diagnosi e la cura del veterinario siano precise al 100%.

Grazie all’Intelligenza Artificiale, farsi una bella chiacchierata con il proprio cane potrebbe finalmente diventare realtà, grazie ad un software che interpreta l’abbaio in maniera corretta. Spieghiamoci meglio.

Capire il proprio cane con l’Intelligenza Artificiale

Tutti quanti almeno una volta avremmo tanto voluto essere come il Dottor Dolittle, ovvero parlare con ogni tipo di animale senza la minima fatica. In molti contesti le chiacchierate con loro sarebbero molto più interessanti che con alcuni soggetti della nostra specie, siete d’accordo?

Questa divisione netta tra regno umano e regno animale ha sempre affascinato i ricercatori, i quali hanno sempre cercato, mediante la tecnologia che ogni giorno fa passi da gigante, di rendere sempre meno spigoloso questo confine. Fino a oggi non era mai stato semplice, in quanto non c’è abbastanza materiale su cui basare i propri studi, anche perché bisognerebbe poter registrare gli abbai di ogni singola razza, in contesti naturali ma anche domestici.

Di che software stiamo parlando?

L’Intelligenza Artificiale ci sta spianando la strada in diversi settori, motivo per cui dall’Università del Michigan hanno pensato bene di sfruttarla a loro vantaggio, e sono convinti che grazie a lei potrebbero realmente capire il significato dell’abbaio del cane. Come vi dicevamo, siccome il materiale di partenza è molto limitato, hanno provato ad utilizzare lo stesso software impiegato nel linguaggio umano, chiamato Wav2Vec2.

In maniera straordinaria, il software è riuscita a rilevare la razza e il genere da ogni singolo abbaio con una precisione del 70%. Gli studiosi che si stanno occupando del caso sono molto soddisfatti da questo risultato, in quanto in futuro tutto questo potrebbe portare realmente a comprendere in maniera efficace il significato del linguaggio del cane e come ha rivelato la professoressa Rada Mihalcea, direttrice del laboratorio di IA della UM: “I progressi dell’IA possono essere utilizzati per rivoluzionare la nostra comprensione della comunicazione animale e i nostri risultati suggeriscono che potremmo non dover iniziare da zero”. Aspettiamo quindi ulteriori aggiornamenti dal suddetto studio incrociando le dita.