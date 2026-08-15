Cagnolina adottata da 4 giorni intrappolata dopo terremoto in Colombia, salvata dopo 24 ore

Cagnolina intrappolata in edificio danneggiato dopo terremoto, soccorritori la salvano dopo 24 ore

Un terremoto ha distrutto la casa di Kiara, una cagnolina adottata da appena 4 giorni, costringendola a rimanere sospesa al quinto piano per 24 ore. L’evento ha colpito un edificio a Pereira, in Colombia, causando gravi danni e mettendo in pericolo la vita di diversi abitanti. Kiara, insieme a Luna, un’altra cagnolina, è stata salvata dai vigili del fuoco dopo un intervento complesso e lungo. La storia ha suscitato emozione e sollievo in una città profondamente segnata dal sisma.

Una prova durissima per una nuova famiglia

Kiara, una cagnolina di circa due anni, aveva appena trovato una nuova casa quando il terremoto ha distrutto l’edificio in cui viveva. L’evento ha trasformato la sua vita in una situazione di pericolo e incertezza. Per oltre un giorno, la cagnolina è rimasta bloccata al quinto piano, visibile dall’esterno ma difficilmente raggiungibile. L’edificio, il Portal del Parque, aveva subito gravi danni, con pareti e parti della struttura che avevano ceduto, rendendo estremamente pericoloso l’accesso.

La sua presenza è stata notata da alcuni residenti, che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Le immagini di Kiara intrappolata hanno cominciato a circolare sui social, suscitando preoccupazione e appelli per il suo salvataggio. I vigili del fuoco di Dosquebradas sono riusciti a raggiungerla utilizzando corde e attrezzature specifiche, necessarie per muoversi in una struttura fortemente compromessa. L’operazione ha richiesto ore di lavoro e attenzione, considerando le condizioni instabili dell’edificio.

Un intervento complesso con due salvataggi

Durante l’operazione di recupero, i soccorritori hanno scoperto un’altra cagnolina, Luna, rimasta bloccata a un piano superiore dello stesso edificio. Anche per lei era necessario intervenire rapidamente, considerando le condizioni del palazzo e la possibilità di ulteriori cedimenti. I soccorritori hanno così proseguito il loro lavoro fino a riuscire a portare in sicurezza entrambe le femmine.

Il salvataggio di Kiara è stato raccontato anche da Héctor Hernández, consigliere comunale e fondatore di Empatía Animal Pereira.

Il salvataggio di Kiara e Luna ha rappresentato un momento di sollievo in mezzo a una situazione drammatica. Le famiglie coinvolte hanno vissuto paura, distruzione e incertezza, ma il vedere le due cagnoline uscire vive dal palazzo ha regalato un piccolo momento di speranza. Le immagini del salvataggio hanno rapidamente fatto il giro dei social, suscitando empatia e solidarietà. La storia di Kiara, adottata da appena 4 giorni, ha ricordato quanto, durante le emergenze, sia fondamentale non dimenticare anche gli animali rimasti coinvolti nelle calamità. Due salvataggi, un intervento complesso e una storia a lieto fine che ha unito persone, soccorritori e volontari in un momento di unità e speranza.