Animali abbandonati trovati in casa: 84 cani e 2 gatti salvati da un’azione rapida

Un’azione di soccorso rapida ha portato alla liberazione di 84 cani e 2 gatti da una casa in Inghilterra, dove le condizioni di vita erano estremamente gravi. La situazione, descritta come squalida e inaccettabile, ha visto l’intervento delle autorità e del RSPCA, che hanno rimosso gli animali il 18 aprile 2025. La casa, ubicata a Tickhill, era piena di cani e gatti in condizioni di sovrappopolamento, con ambienti coperti di feci e sporco, e alcuni animali in stato di malnutrizione o con ferite non curate. La famiglia, composta da David, Delphine e Sam Parkes, è stata accusata di violazioni alla tutela degli animali, e il processo è in corso.

Condizioni di vita estreme e maltrattamenti

La casa era un vero e proprio caos: i cani, principalmente Spaniels, erano sovrappopolati e non avevano spazio per riposare o evitare il contatto tra loro. Le stanze erano coperte di feci e sporco, con alcuni punti che raggiungevano diversi centimetri di profondità. I cani avevano peli intrecciati con la terra, ferite non curate e basso peso corporeo, segni di una vita di sofferenza. Un veterinario ha rilevato gravi problemi di salute, tra cui cani emacinati e ferite alle orecchie, probabilmente causate durante l’estrazione del pelo intrecciato. La famiglia ha ammesso che la situazione si era aggravata dopo la pandemia di coronavirus, con un aumento del numero di animali non sterilizzati.

La famiglia ha riconosciuto le colpe durante un’udienza del 7 gennaio.

David Parkes, un ex assistente sociale, è stato trovato colpevole di tre violazioni alla tutela degli animali, dopo un processo durato due giorni. Il procuratore Philip Brown ha descritto l’odore dentro la casa come insopportabile, tanto che un poliziotto aveva dovuto uscire per vomitare. La RSPCA ha sottolineato che qualsiasi persona umana e ragionevole avrebbe dovuto riconoscere e risolvere tali problemi.

Un inizio nuovo per gli animali salvati

Dopo essere stati liberati, i cani e i gatti hanno ricevuto cure mediche, tra cui vaccinazioni, antibiotici e trattamenti per parassiti. Il cane con la gamba rotta ha ricevuto cure specifiche, mentre altri hanno iniziato a riprendersi dalle infezioni e dall’effetto dell’ambiente sovraffollato. La RSPCA ha riferito che quasi tutti gli animali sono stati ricollocati in nuovi ambienti, offrendo loro una vita migliore. Il caso ha dimostrato come l’azione rapida e la collaborazione tra enti possano portare a risultati significativi, anche se la strada per la giustizia è lunga e complessa.

Il cane con la gamba rotta ha ricevuto cure specifiche.

La famiglia è ora in attesa di sentenza, prevista il 9 dicembre al tribunale di Doncaster. Mentre i cani e i gatti sono stati salvati e ricollocati in ambienti più sicuri, alcuni non hanno potuto beneficiare del soccorso a causa di gravi problemi di salute. Il caso ha mostrato come la sovrappopolazione e la mancanza di cure possano portare a condizioni estremamente gravi per gli animali, e come l’intervento tempestivo possa cambiare la vita di tanti.