Una Boston terrier abbandonata sui binari vive 14 giorni di paura e fuga

Una cagnolina abbandonata sui binari vive 14 giorni di paura e fuga, salvata grazie a una trappola

Journey, una piccola Boston terrier, è stata abbandonata sui binari di una ferrovia e ha vissuto 14 giorni di terrore e fuga, senza mai fidarsi delle persone. La cagnolina, costretta a sopravvivere completamente sola, ha dovuto affrontare un ambiente estremamente pericoloso, dove ogni movimento poteva portarla alla morte. Le volontarie, però, non hanno rinunciato e hanno messo in atto una strategia che le ha permesso di essere finalmente salvata. La situazione era estremamente delicata, tanto che i tentativi di recupero si sono trasformati in inseguimenti, e la cagnolina ha cominciato ad associare la presenza umana a una minaccia.

Una vita fatta di paura e resistenza

Journey era stata abbandonata nei pressi di una ferrovia, costretta a sopravvivere completamente sola. Il suo rifugio era un piccolo albero, che lei aveva scelto come posto più sicuro. Tuttavia, il luogo era circondato dai binari e dal continuo passaggio dei treni, un ambiente estremamente pericoloso. Per quattordici giorni, la cagnolina ha dovuto cavarsela da sola, senza poter comprendere chi volesse davvero aiutarla. La paura era arrivata al punto che Journey esitava persino a tornare sotto l’albero che le offriva un minimo di protezione.

La sua sopravvivenza è stata un atto di resistenza estrema.

Una strategia per salvare senza spaventare

Le volontarie, Suzette Hall e Rosario Ortiz, hanno trascorso ore sul posto, cercando di conquistare la fiducia della cagnolina. Le ricerche sono proseguite anche quando è arrivato il buio, ma i tentativi di salvataggio si sono trasformati in inseguimenti. Per evitare che Journey si spaventasse ulteriormente, è stata scelta una strategia diversa: in una zona sopraelevata rispetto ai binari è stata sistemata una trappola, nella speranza che la cagnolina decidesse di avvicinarsi spontaneamente. Questa volta l’attesa ha dato il risultato sperato. La Boston terrier si è avvicinata ed è entrata nella trappola.

La trappola ha permesso di salvare Journey senza costringerla a fuggire.

Quando il dispositivo si è chiuso, dopo circa due settimane trascorse a scappare da tutto e da tutti, Journey era finalmente al sicuro. Niente più treni che le sfrecciavano accanto, nessuna fuga disperata e nessuna notte trascorsa sotto quell’albero cercando un posto nel quale sentirsi protetta. Il nome scelto per lei racconta proprio ciò che ha attraversato. In inglese “Journey” significa “viaggio”, e il suo è stato un percorso fatto di paura, resistenza e sopravvivenza. Ora, però, quel viaggio sui binari è terminato. Davanti a Journey può finalmente cominciarne un altro: quello verso una vita nella quale non sarà più costretta a correre per salvarsi.