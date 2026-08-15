Un gatto e un pellegrino si scelgono lungo il Cammino di Santiago: un legame che cambia la vita di entrambi

Un gatto e un pellegrino si scelgono lungo il Cammino di Santiago, cambiando per sempre il loro viaggio

Un gatto e un pellegrino si scelgono lungo il Cammino di Santiago, cambiando per sempre il loro viaggio. Julio, un giovane pellegrino partito da Sarria, ha incontrato un piccolo gatto lungo il percorso e, dopo 15 chilometri di seguito, ha deciso di adottarlo. L’incontro ha trasformato il viaggio di entrambi, portando a una storia di affetto, responsabilità e cambiamento. Il gatto, chiamato Santi, ha scelto di seguire Julio, e il pellegrino ha deciso di dedicargli parte del suo itinerario. L’esperienza ha portato a un legame speciale, con momenti di emozione, preoccupazione e finalmente gioia.

Un incontro inaspettato che cambia il viaggio

Il Cammino di Santiago, un percorso noto per le sue tradizioni e la sua spiritualità, ha visto un episodio unico: un gatto ha scelto di seguire un pellegrino. Julio, un giovane che partiva da Sarria, ha incontrato Santi lungo il sentiero tra Palas de Rei e Melide. Il gatto, apparentemente randagio, ha iniziato a seguirlo passo dopo passo, sembrando deciso a non perderlo di vista. «Mi si arrampicava addosso, mi seguiva per tutto il tragitto e ogni volta che facevo un passo avanti lui mi seguiva», ha raccontato Julio. L’incontro, inizialmente casuale, si è trasformato in un legame speciale.

Julio ha deciso di modificare i suoi piani per occuparsi del nuovo compagno di viaggio. Il gatto è stato portato in una clinica veterinaria, dove è stato visitato e curato da pulci e zecche. Julio ha acquistato un zaino trasportino, una pettorina e un guinzaglio per permettergli di proseguire il viaggio in sicurezza. Il gatto ha ricevuto il nome Santi, e da quel momento il Cammino non sarebbe più stato soltanto quello di Julio.

Un legame che va oltre il viaggio

La storia di Santi ricorda anche un aspetto fondamentale quando si incontra un animale apparentemente randagio: non è necessariamente abbandonato. Potrebbe appartenere a una famiglia, essere abituato a uscire di casa oppure essere seguito e accudito da persone della zona. Per questo, prima di considerare definitivamente un animale come randagio e portarlo con sé, è importante verificare l’eventuale presenza del microchip e, quando possibile, chiedere informazioni nella zona in cui è stato trovato. Julio, una volta arrivato a Santiago, avrebbe infatti fatto controllare anche l’eventuale presenza del microchip.

Il gatto è stato ritrovato dopo una scomparsa emozionante. A pochi chilometri da Santiago, il gatto è improvvisamente scomparso nel bosco. Julio avrebbe potuto proseguire. La meta era ormai vicina, ma lasciare indietro Santi non era più un’opzione. Alcuni pellegrini, che durante il Cammino avevano imparato a riconoscere il ragazzo e il suo insolito compagno di viaggio, gli hanno riferito di aver visto il gatto. Julio ha quindi deciso di tornare indietro. Non avendo un’automobile a disposizione, ha noleggiato una bicicletta e ha percorso più volte lo stesso tratto alla ricerca del piccolo.

Dopo ore di preoccupazione e ricerche, finalmente è arrivata la notizia che Julio sperava di ricevere: Santi è stato ritrovato. «Non ho parole per descrivere il momento in cui sono riuscito a recuperarlo», ha raccontato. Per Julio significava poter riprendere il viaggio sapendo che il piccolo compagno incontrato casualmente lungo il percorso era nuovamente al sicuro. I due hanno così potuto raggiungere insieme Santiago, ma l’arrivo alla meta non ha rappresentato la fine della loro storia. Una volta concluso il Cammino, Julio ha portato Santi dal veterinario per un controllo più approfondito. È stata verificata anche la presenza di un eventuale microchip, che il gatto non aveva. Durante la visita è stato inoltre individuato un problema agli occhi, successivamente sottoposto alle cure necessarie. A quel punto, dopo chilometri percorsi, una scomparsa e un ritrovamento emozionante, per Santi poteva finalmente iniziare una nuova vita. Il piccolo gatto che aveva scelto di seguire uno sconosciuto lungo il Cammino non sarebbe più tornato a vivere tra sentieri e boschi.