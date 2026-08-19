I delfini imparano da madre e cucciolo: un insegnamento raro osservato in Australia

Delfini madre e cucciolo in acqua, con conchiglie, durante osservazione scientifica

Un episodio raro e significativo ha svelato come i delfini possano imparare da madre e cucciolo, in un contesto di caccia complesso. L’osservazione, effettuata nelle acque australiane, ha messo in luce un comportamento di trasmissione di abilità tra generazioni, un fenomeno poco documentato ma di grande interesse per gli studiosi. Il fenomeno si è verificato in Shark Bay, nell’Australia occidentale, una zona già nota per la presenza di delfini capaci di utilizzare tecniche di caccia sofisticate. L’episodio ha suscitato interesse per la sua rilevanza nella comprensione delle relazioni sociali e del trasferimento di conoscenze tra individui.

Un comportamento di caccia raro e complesso

Lo “shelling” è una tecnica di caccia utilizzata dai delfini per catturare pesci nascosti all’interno di conchiglie. Il processo richiede una notevole coordinazione: il delfino individua una conchiglia, la raccoglie con il rostro, la porta verso la superficie e la solleva fuori dall’acqua, permettendo al pesce di scivolare nella sua bocca. Questa abilità, tutt’altro che comune, è documentata solo in alcune popolazioni di delfini. L’osservazione di questa tecnica ha suscitato interesse per comprendere come i giovani delfini riescano ad apprenderla, soprattutto in contesti in cui la trasmissione di conoscenze sembra dipendere da relazioni sociali. La trasmissione di abilità tra generazioni è un fenomeno poco studiato, ma sempre più rilevante per la comprensione del comportamento animale.

Un insegnamento tra madre e cucciolo

Una femmina adulta, durante un monitoraggio, è stata vista immergersi ripetutamente alla ricerca di cibo. In diverse occasioni, è riemersa con una conchiglia, ma invece di svuotarla come normalmente avviene, l’ha lasciata ricadere verso il fondale. Il cucciolo che si trovava con lei ha recuperato la conchiglia e ha iniziato a manipolarla in maniera simile alla madre, tentando a sua volta di mettere in pratica la tecnica. Dopo alcune emersioni, però, il giovane animale ha lasciato cadere il guscio ed è tornato in superficie senza la conchiglia. Gli studiosi ipotizzano che ciò possa essere dovuto all’inesperienza o alla mancanza di dimestichezza con i movimenti richiesti.

Questo episodio rappresenta un esempio concreto di come le relazioni sociali possano influenzare l’apprendimento di comportamenti complessi. Questo episodio è particolarmente interessante perché potrebbe offrire nuovi elementi sul modo in cui determinate conoscenze vengono trasmesse tra generazioni. In passato, gli studiosi avevano già osservato che i delfini che frequentavano individui esperti nello shelling sembravano avere maggiori possibilità di apprendere questa particolare tecnica. Ciò suggerisce che le relazioni sociali possano avere un ruolo fondamentale nella diffusione di determinati comportamenti.

Le nuove osservazioni rafforzano l’ipotesi che anche il rapporto tra madre e cucciolo possa rappresentare un importante canale di apprendimento. L’utilizzo delle conchiglie rappresenta un ulteriore esempio della straordinaria capacità dei delfini di adattare il proprio comportamento alle caratteristiche dell’ambiente. Gli studiosi stanno inoltre cercando di comprendere quanto queste tecniche possano svilupparsi indipendentemente in popolazioni differenti. Studiare episodi come quello della femmina e del suo cucciolo permette quindi di conoscere meglio non soltanto le strategie alimentari dei delfini, ma anche la loro complessa vita sociale e le modalità attraverso le quali abilità ed esperienze possono essere trasmesse da un individuo all’altro.