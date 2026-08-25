Animali maltrattati e condizioni igieniche critiche segnalate in un allevamento di uova

Allevamento di uova con animali in sofferenza e condizioni igieniche critiche

Condizioni di sofferenza e igiene critiche segnalate in un allevamento di uova

Un whistleblower ha segnalato condizioni di sofferenza e igiene critiche in un allevamento di uova a Shady Brae Farms, proprietà di un fornitore di Sauder’s Eggs. Secondo le dichiarazioni del whistleblower, il sito è stato segnalato alle autorità locali per la violazione delle normative sulla salute e la protezione degli animali. L’allevamento, situato in Pennsylvania, è stato associato a episodi di maltrattamento, abbandono di animali e rischi per la salute pubblica.

Le condizioni di lavoro e di vita degli animali sono state descritte come estremamente precarie.

Secondo il whistleblower, i gabbiani sono stati lasciati a soffrire in ambienti inquinati, con cadaveri di uccelli in decomposizione lasciati a marcire tra gli animali vivi. Alcuni uccelli sono morti a causa del calore estremo, con temperature all’interno delle gabbie che hanno raggiunto circa 103 gradi. I sistemi di ventilazione sono stati attivati solo dopo circa cinque ore di allarme, causando la morte di migliaia di uccelli. Inoltre, i gabbiani sono stati lasciati senza cibo per fino a 36 ore quando i sistemi di alimentazione si sono guastati.

Maltrattamento e rischi per la salute pubblica

Le condizioni di igiene sono state descritte come disastrose. I gabbiani sono stati trovati in gabbie sovraffollate, con cadaveri di uccelli in decomposizione e con la presenza di topi in numero elevato. I gabbiani sono stati trovati in gabbie sovraffollate, con cadaveri di uccelli in decomposizione e con la presenza di topi in numero elevato. I gabbiani sono stati trovati in gabbie sovraffollate, con cadaveri di uccelli in decomposizione e con la presenza di topi in numero elevato. I gabbiani sono stati trovati in gabbie sovraffollate, con cadaveri di uccelli in decomposizione e con la presenza di topi in numero elevato.

La presenza di topi e di cadaveri di gatti suggerisce un rischio di contaminazione.

Il whistleblower ha segnalato la presenza di diversi gatti morti sul terreno, alcuni dei quali potrebbero essere stati avvelenati. Inoltre, un gatto è stato trovato in un secchio di rifiuti all’interno di una gabbia. I gatti sono stati trovati in gabbie sovraffollate, con cadaveri di uccelli in decomposizione e con la presenza di topi in numero elevato. I gabbiani sono stati trovati in gabbie sovraffollate, con cadaveri di uccelli in decomposizione e con la presenza di topi in numero elevato. I gabbiani sono stati trovati in gabbie sovraffollate, con cadaveri di uccelli in decomposizione e con la presenza di topi in numero elevato.

Un sistema industriale che ignora la sofferenza degli animali

La segnalazione del whistleblower ha rivelato un sistema industriale che ignora la sofferenza degli animali. Secondo le dichiarazioni, i gabbiani sono stati lasciati a soffrire senza intervento, con alcuni di loro che sono morti a causa del calore estremo. I gabbiani sono stati trovati in gabbie sovraffollate, con cadaveri di uccelli in decomposizione e con la presenza di topi in numero elevato. I gabbiani sono stati trovati in gabbie sovraffollate, con cadaveri di uccelli in decomposizione e con la presenza di topi in numero elevato. I gabbiani sono stati trovati in gabbie sovraffollate, con cadaveri di uccelli in decomposizione e con la presenza di topi in numero elevato.

La sofferenza degli animali non è un problema isolato, ma parte di un sistema più ampio.

La segnalazione del whistleblower ha rivelato un sistema industriale che ignora la sofferenza degli animali. Secondo le dichiarazioni, i gabbiani sono stati lasciati a soffrire senza intervento, con alcuni di loro che sono morti a causa del calore estremo. I gabbiani sono stati trovati in gabbie sovraffollate, con cadaveri di uccelli in decomposizione e con la presenza di topi in numero elevato. I gabbiani sono stati trovati in gabbie sovraffollate, con cadaveri di uccelli in decomposizione e con la presenza di topi in numero elevato. I gabbiani sono stati trovati in gabbie sovraffollate, con cadaveri di uccelli in decomposizione e con la presenza di topi in numero elevato.