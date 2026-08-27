Il pitone Jodie Foster è il primo ad aver ricevuto cure innovative contro il cancro

Un pitone con il nome Jodie Foster riceve cure innovative contro il cancro, senza segni di recidiva

Il pitone Jodie Foster, un rettile con il nome dell’attrice hollywoodiana, è diventato il primo ad aver ricevuto una cura innovativa contro il cancro. L’animale, ospitato al zoo di Chester in Inghilterra, ha subito un trattamento sperimentale di elettrochemioterapia, che ha portato a un risultato positivo: non ci sono segni di recidiva del tumore. L’evento ha suscitato interesse internazionale, poiché rappresenta un passo avanti nella ricerca medica e nella cura dei tumori in specie non umane.

Una tecnica innovativa per combattere il cancro

La cura sperimentale applicata al pitone Jodie Foster si basa su una tecnica innovativa che combina chemioterapia con impulsi elettrici. Questa metodologia, spiegata dal dottor Jose Alvarez Picornell dell’Università di Liverpool, crea pori temporanei sulle cellule tumorali, permettendo ai farmaci di penetrare più efficacemente e agire in modo mirato. Questo approccio ha dimostrato un’efficacia superiore rispetto ai metodi tradizionali. La tecnica, mai utilizzata prima su rettili, ha mostrato risultati promettenti, con un’efficacia superiore rispetto ai metodi tradizionali.

Un rettile con un nome d’arte

Il pitone Jodie Foster, una femmina di 23 anni della specie Malayopython reticulatus, ha ricevuto il nome in onore dell’attrice hollywoodiana. L’elezione del nome è avvenuta in base alle iniziali ‘JF’, che indicavano ‘juvenile female’, femmina giovane. I curatori del zoo hanno scelto di assegnare il nome Jodie Foster per creare un legame con la fama dell’attrice e per rendere l’esperienza del trattamento più significativa. Il pitone, lungo 4,5 metri e pesante 50 kg, ha subito un intervento chirurgico complesso.

Dopo il trattamento, Jodie ha ripreso a comportarsi come gli altri rettili della sua specie: mangia con appetito e si muove con naturalezza. I risultati aggiornati confermano che non vi sono segni di recidiva del cancro, un traguardo significativo nella lotta contro i tumori. Questo caso ha suscitato interesse non solo per la sua originalità, ma anche per le potenzialità future di applicare questa tecnica a altre specie, inclusi altri rettili e animali marini.

La cura sperimentale applicata al pitone Jodie Foster rappresenta un passo avanti per la medicina veterinaria e per la ricerca sul cancro. La tecnica, che non ha causato danni significativi agli organi interni del rettile, potrebbe essere adattata a diverse specie, offrendo nuove opportunità per il trattamento di malattie complesse. Questo caso dimostra che le cure innovative non sono limitate agli esseri umani. L’esperienza di Jodie ha dimostrato che le cure innovative non sono limitate agli esseri umani, ma possono estendersi a tutta la fauna, con benefici potenzialmente vasti per la salute animale e umana. Il caso del pitone Jodie Foster ha suscitato interesse a livello internazionale, non solo per la sua originalità, ma anche per le implicazioni scientifiche e mediche. La sua storia potrebbe diventare un esempio di come la collaborazione tra scienza e cura possa portare a risultati sorprendenti, anche in settori inaspettati come la medicina veterinaria.