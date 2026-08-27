Come portare il cane in treno in Italia: regole, costi e consigli per Fido

Un cane in un trasportino su un treno, con un guinzaglio e una museruola, in un ambiente tranquillo

Portare il cane in treno in Italia è possibile, ma le regole variano in base alla compagnia ferroviaria e al tipo di treno. È necessario conoscere le normative, i costi e i documenti richiesti per evitare inconvenienti durante il viaggio. I cani di piccola taglia possono viaggiare gratuitamente in un trasportino, mentre quelli più grandi richiedono un biglietto o un servizio dedicato. È importante preparare Fido in anticipo e rispettare le norme a bordo per garantire un viaggio sereno per l’animale e per il proprietario.

Regole per i cani in treno: trasportino, biglietto e comportamento

Le regole per portare il cane in treno in Italia non sono uniformi e dipendono dalla compagnia ferroviaria. Per i cani di piccola taglia, è previsto il trasportino gratuito, purché rispetti le dimensioni specificate (70 x 30 x 50 cm). I cani più grandi, invece, richiedono un biglietto o un servizio dedicato, con guinzaglio e museruola. Il cane non può occupare il posto destinato ai passeggeri e il proprietario è responsabile del comportamento dell’animale durante l’intero viaggio.

La preparazione del cane è altrettanto importante quanto la conoscenza delle regole.

Per evitare stress, è consigliabile iniziare a familiarizzare Fido con il trasportino o con l’ambiente del treno in anticipo. Se il cane non ha mai preso il treno, è meglio iniziare con tragitti brevi e adattarsi gradualmente. È utile fare una passeggiata lunga prima della partenza, in modo che l’animale possa muoversi e fare i propri bisogni. Per i viaggi più lunghi, è necessario portare acqua fresca, una ciotola da viaggio e sacchetti igienici.

Costi e servizi per i cani sui treni Trenitalia e Italo

Sui treni Trenitalia, i cani di piccola taglia possono viaggiare gratuitamente in un trasportino, mentre quelli di taglia media o grande richiedono un biglietto. Il costo varia in base al tipo di treno: 5 euro per i treni Frecce e Intercity, 1 euro per i treni Regionali. Per i cani che non viaggiano nel trasportino, il biglietto è ridotto del 50%. Anche Italo permette di viaggiare con il cane, con regole simili: i cani di piccola taglia possono viaggiare gratuitamente nel trasportino, mentre quelli più pesanti richiedono un servizio dedicato.

La museruola è obbligatoria in alcuni casi, soprattutto durante le fasi di salita e discesa.

Per i cani di peso superiore a 5 kg, è necessario prenotare un servizio dedicato su Italo, disponibile negli ambienti Smart e Prima Business. Il cane deve essere tenuto al guinzaglio e munito di museruola. È importante verificare le informazioni sui siti ufficiali di Trenitalia e Italo, soprattutto per i treni Regionali, dove il trasporto dei cani può non essere ammesso in alcuni casi.

Documenti e preparazione per il viaggio con Fido

Prima di partire, è necessario controllare i documenti richiesti: certificato di iscrizione all’anagrafe canina, libretto sanitario e, per i passeggeri stranieri, il passaporto dell’animale. Oltre ai documenti, è importante portare guinzaglio, museruola, acqua, ciotola da viaggio e sacchetti igienici. Per i viaggi più lunghi, è utile portare una coperta familiare per far sentire Fido a casa. Evitare pasti abbondanti poco prima della partenza, soprattutto se il cane è sensibile agli spostamenti. Con una buona organizzazione e una preparazione adeguata, il viaggio in treno con il cane può diventare un’esperienza piacevole per entrambi. È sempre consigliabile verificare le informazioni in anticipo e rispettare le regole per garantire un viaggio sereno e sicuro.