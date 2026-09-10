Una donna e il suo Border Collie si salvano grazie al coraggio di passanti

Donna e cane salvati da passanti durante una piena

Una donna e il suo Border Collie si trovano in grave pericolo durante una piena, ma grazie all’intervento di passanti riescono a salvarsi. Il video, condiviso sui social cinesi, mostra la donna aggrappata a un muro per non essere trascinata via dall’acqua, mentre cerca di raggiungere il suo cane. La corrente, estremamente potente, spinge entrambi lontano, ma la donna non si arrende. “Non si abbandona la famiglia”, dice, rafforzando il legame tra lei e il suo animale. La scena, drammatica e emozionante, ha commosso milioni di persone in tutto il mondo.

Una lotta contro la corrente

Le immagini mostrano la donna e il suo Border Collie in una zona completamente invasa dall’acqua. La piena scorre con una forza impressionante, rendendo estremamente difficile qualsiasi movimento. La donna, immersa nell’acqua fino al collo, si aggrappa a una parete per non essere trascinata via, mentre cerca di raggiungere il cane. Ogni volta che la corrente li spinge all’indietro, lei lascia la presa con una mano per afferrare il cane e riportarlo contro il muro. I gesti sono veloci e determinati, ma la situazione appare sempre più pericolosa.

La donna non si arrende mai, anche quando la corrente minaccia di travolgerla.

Intervento di passanti e salvataggio

La svolta arriva verso la fine del video, quando alcune persone presenti nelle vicinanze si accorgono della situazione e decidono di intervenire. Uno dei passanti entra nell’acqua per raggiungere la donna e il cane, mentre un’altra persona tende verso di loro un lungo palo di bambù. Grazie all’aiuto dei presenti, i due riescono finalmente a raggiungere un punto sicuro. Non sono tuttavia disponibili conferme indipendenti sulle loro condizioni successive al salvataggio, ma i resoconti che accompagnano il filmato indicano che entrambi sarebbero sopravvissuti. Le immagini mostrano una situazione di estremo pericolo e ricordano quanto le correnti di piena possano essere imprevedibili. In circostanze simili, entrare in acqua o tentare un salvataggio senza attrezzature adeguate può mettere a rischio anche i soccorritori. La scelta più sicura è contattare immediatamente i servizi di emergenza e seguire le indicazioni delle autorità.

Un legame forte e un salvataggio emozionante

Il filmato è stato diffuso attraverso i social cinesi, tra cui Weibo, e ha raccolto milioni di visualizzazioni. Alcuni resoconti lo hanno associato alle gravi inondazioni che hanno colpito la regione del Guangxi, nel sud della Cina, dopo piogge torrenziali. Altre ricostruzioni hanno fatto riferimento alla zona di Nanning e agli effetti delle precipitazioni legate al tifone Maysak. Tuttavia, il luogo esatto e la data della registrazione non risultano verificati in modo indipendente. Per questo motivo, non è possibile attribuire con certezza l’episodio a una specifica alluvione.

Nonostante ciò, la storia che il video documenta è quella della lotta della donna e del suo cane contro la corrente, seguita dall’intervento delle persone che riescono ad aiutarli. A colpire gli utenti non è stata soltanto la violenza dell’acqua, ma soprattutto la determinazione della proprietaria a non perdere il suo Border Collie. Tra i commenti condivisi sui social, molte persone hanno sottolineato il legame tra la donna e l’animale, descrivendo il cane come un membro della famiglia.

Il filmato termina con un’immagine molto diversa da quelle iniziali: dopo la paura e i ripetuti tentativi di resistere alla piena, la donna e il suo cane vengono accompagnati verso la salvezza. Non sappiamo cosa sia accaduto prima della registrazione né quali siano state le loro condizioni nelle ore successive. Le immagini, però, raccontano un legame profondo e un salvataggio che ha emozionato milioni di persone.