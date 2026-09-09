Wabby, il cane abbandonato per la sua taglia, trova una nuova famiglia dopo un viaggio di 14 ore

Un cane abbandonato si prepara a un viaggio di 14 ore per trovare una nuova casa

Wabby, un cane di grandi dimensioni, ha vissuto un’esperienza drammatica che lo ha portato a essere abbandonato per la sua taglia. Trovato in strada, il cane è finito in un rifugio, dove il suo futuro era incerto. La sua storia ha visto un salvataggio inaspettato e un viaggio di 14 ore per trovare una nuova casa. Wabby, che non aveva idea di cosa fosse successo, ha vissuto un momento di grande incertezza, ma la sua natura affettuosa lo ha aiutato a trovare un nuovo rifugio.

Le restrizioni per gli XL Bully hanno cambiato la vita di Wabby

Le nuove leggi britanniche sul possesso di cani di razza XL Bully hanno avuto un impatto significativo sulla vita di Wabby. Secondo Fina, la sua ex famiglia potrebbe averlo abbandonato per timore di essere riconosciuto come un cane di questa razza. Le restrizioni, introdotte nel 2023, richiedono che i cani XL Bully siano tenuti in braccio e muniti di museruola in pubblico, e che non possano essere venduti o trasferiti. Wabby, pur non rientrando pienamente nei criteri, aveva un aspetto potente che ha potuto spaventare i suoi ex proprietari.

Un viaggio di 14 ore per un nuovo inizio

Con il tempo che scopriva, Wabby aveva solo sette giorni per trovare una famiglia. Quando nessuno si presentò, un’organizzazione di soccorso intervenne e lo salvò, dando a Wabby una possibilità di vita diversa. Fina, la sua nuova proprietaria, decise di portarlo a casa, nonostante il viaggio di 14 ore. Il risultato fu un’esperienza positiva, con Wabby che si adattò rapidamente al nuovo ambiente e ai cinque altri cani presenti.

Wabby ha dimostrato di essere un cane affettuoso e gentile, nonostante la sua taglia. La sua natura dolce ha reso il suo nuovo inizio un successo. Anche se alcuni estranei lo hanno inizialmente giudicato per la sua apparenza, Fina ha sottolineato che Wabby è sano e ha una natura dolce. Il suo comportamento è particolarmente notevole con i bambini con bisogni speciali e gli anziani, rendendolo un cane amato da tutti.

Nonostante le restrizioni legali, Fina ha scelto di addestrare Wabby al morso, pur non essendo obbligata a farlo. La sua storia è un esempio di come un animale possa trovare un nuovo scopo quando viene dato la possibilità di essere conosciuto per ciò che è veramente. Wabby, che una volta era solo un cane abbandonato, ora vive in un ambiente sicuro e pieno di affetto. La sua storia è un esempio di come un animale possa trovare un nuovo scopo quando viene dato la possibilità di essere conosciuto per ciò che è veramente. Wabby non è solo un cane, ma un simbolo di speranza e di compassione. La sua natura gentile e la sua capacità di adattarsi hanno reso il suo nuovo inizio un successo.