Gattino lanciato da un finestrino, è morto tra le braccia dei soccorritori

Gattino in condizioni critiche, soccorritori disperati, auto in corsa, strada, scena triste

Un gattino di pochi mesi è morto dopo essere stato lanciato da un finestrino di un’auto in corsa, purtroppo senza possibilità di sopravvivenza. L’episodio, avvenuto il 5 settembre a Ivrea, ha lasciato i soccorritori e i testimoni sotto shock. L’animale, chiamato Angel, è stato trovato in condizioni gravissime e non è riuscito a sopravvivere nonostante i tentativi di salvataggio. L’atto, descritto come atroce e disumano, ha suscitato indignazione e dolore tra chi ha visto la scena.

Un essere vivente, non una palla rossa

La scena inizialmente sembrava una pallina rossa lanciata da un finestrino, ma si trattava in realtà di un gattino di soli due mesi. L’animale, gettato come un oggetto inanimato, è stato trovato in strada da alcuni volontari del gattile Eporedianimali. I testimoni e i soccorritori, tra cui un ex volontario, hanno assistito all’atroce episodio e sono rimasti sconvolti. L’animale, purtroppo, non ha resistito al trauma e ha perso la vita poco dopo essere stato recuperato. Non era un oggetto inanimato, ma un essere vivente fragile e bisognoso di aiuto. Il gattino, chiamato Angel, era appena nato e non aveva alcuna possibilità di sopravvivere al lancio da un finestrino. I volontari, come hanno scritto in un post accorato sui social, sono ancora sotto shock e si dicono tristi e disperati per non essere riusciti a salvare l’animale.

Indagini per identificare i responsabili

Le autorità stanno cercando di identificare chi ha commesso l’atto. Grazie alle telecamere di sicurezza, si sta cercando di ricostruire i fatti e trovare i responsabili. Il gattino, chiamato Angel, è stato trovato in un fagotto di fortuna e, nonostante i tentativi di salvataggio, non è riuscito a sopravvivere. I volontari, come hanno scritto in un post accorato sui social, sono ancora sotto shock e si dicono tristi e disperati per non essere riusciti a salvare l’animale.

Le domande che si pongono sono tante: perché non si è rivolto a un gattile? Perché si è scelto di condannare a morte certa un essere così piccolo e fragile? Chi può avere il coraggio di agire in modo tanto atroce e disumano? Le risposte, per ora, restano misteriose. Tuttavia, i volontari hanno espresso la loro speranza che si possa trovare chi è responsabile e che si possa dare un’identità a chi ha commesso un atto così grave.

Il post, che ha suscitato molte reazioni, si conclude con una richiesta di scuse al gattino, a cui si chiede di perdonare il genere umano. Tuttavia, si specifica che non tutti sono dei mostri senza cuore: per fortuna c’è ancora chi i gattini li aiuta e li salva. L’episodio di Angel serve come ricordo di quanto possa essere fragile la vita di un animale e di quanto sia importante proteggerla.