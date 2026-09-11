Cane picchiato con un bastone nel Beneventano: rischia la vita e l’amputazione di una zampa

Cane picchiato con un bastone nel Beneventano, soccorso e rischia la vita e l’amputazione di una zampa

Un cane è stato picchiato violentemente con un bastone nel Beneventano, a Apice, e rischia la vita e l’amputazione di una zampa. L’episodio, segnalato da una donna che ha assistito da lontano all’atto, ha suscitato indignazione e preoccupazione. Il cane, chiamato Giotto dai volontari della LNDC Animal Protection, è stato trovato esanime in una pozza di sangue e soccorso presso la ASL veterinaria di Benevento. Nonostante i soccorsi, il quattro zampe continua a perdere sangue e presenta ferite gravi, con un rischio di necrosi su una zampa. La donna che ha visto l’atto ha riferito la situazione alle autorità, permettendo di identificare il responsabile e avviare una denuncia.

La violenza e le condizioni di Giotto

Il cane, Giotto, è stato colpito con una ferocia inaudita da un uomo non ancora identificato, armato di bastone. Le ferite alla testa e al collo sono state particolarmente gravi, tanto da rendere necessaria un’eventuale amputazione. La donna che ha assistito all’atto ha sentito i guaiti e i lamenti del cane, che è stato successivamente soccorso e portato in un’unità veterinaria. La copiosa perdita di sangue ha causato una grave situazione di anemia, ma la preoccupazione maggiore riguarda la zampa che rischia di andare in necrosi. Nonostante l’intervento tempestivo, il quadro clinico di Giotto non permette ancora di procedere all’amputazione.

La denuncia e le conseguenze legali

La LNDC Animal Protection ha sporto una denuncia per identificare l’autore dell’aggressione e punirlo come meriterebbe. L’uomo rischia circa 4 anni di reclusione e 30mila euro di sanzione, grazie alla nuova legge sul maltrattamento degli animali. Tuttavia, la legge non prevede piani per l’educazione o la prevenzione del maltrattamento. La segnalazione della donna ha permesso di avviare le indagini e di cercare il responsabile. L’incidente ha suscitato indignazione e preoccupazione, con l’interrogativo su dove possa arrivare la cattiveria umana nei confronti di chi dona solo amore.

La situazione di Giotto rimane critica, ma i volontari e le autorità continuano a monitorare il caso. L’episodio ha messo in luce la necessità di maggiore sensibilità e prevenzione nei confronti del maltrattamento degli animali. La donna che ha segnalato l’atto ha dimostrato una forte sensibilità e una volontà di agire, permettendo di far luce su un atto di violenza inaudita. Il caso di Giotto rappresenta un esempio drammatico di come la violenza possa colpire anche chi non è in grado di difendersi.

Il cane è stato trovato esanime e in una pozza di sangue

Le ferite alla testa e al collo sono state particolarmente gravi

La donna che ha visto l’atto ha segnalato l’episodio alle autorità

La LNDC Animal Protection ha sporto una denuncia per identificare l’autore

La situazione di Giotto rimane drammatica, ma la sua storia ha suscitato una reazione positiva e un impegno per la sua salvaguardia. L’episodio ha messo in luce la necessità di maggiore sensibilità e prevenzione nei confronti del maltrattamento degli animali. La donna che ha segnalato l’atto ha dimostrato una forte sensibilità e una volontà di agire, permettendo di far luce su un atto di violenza inaudita. Il caso di Giotto rappresenta un esempio drammatico di come la violenza possa colpire anche chi non è in grado di difendersi.