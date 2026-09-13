Una gatta di 19 anni ritrovata viva dopo 18 mesi: la famiglia si confronta con il dolore dell’abbandono

Una famiglia scopre che la loro gatta di 19 anni è ancora viva dopo 18 mesi, dopo averla portata al veterinario per l’eutanasia

Una famiglia statunitense ha scoperto con shock che la loro gatta di 19 anni, Annie, era ancora viva dopo averla portata al veterinario per l’eutanasia. Dopo 18 mesi di convicione che la loro gatta fosse morta, la famiglia ha ricevuto una notizia impossibile da immaginare: Annie era ancora viva. La vicenda, che ha scosso la comunità locale, ha messo in luce le complessità emotive e le conseguenze di una decisione dolorosa presa per il benessere di un animale anziano.

Una decisione dolorosa e un’aspettativa non rispettata

Nel febbraio 2025, la famiglia Jagt, che aveva accolto Annie dal 2006, ha deciso di portarla al Senoia Animal Hospital per l’eutanasia. La gatta, di 19 anni, soffriva di gravi problemi di salute, tra cui artrite, perdita di appetito e comportamenti insoliti. I proprietari, preoccupati per la sua qualità di vita, hanno scelto di porre fine alle sofferenze di Annie. La famiglia ha pagato circa 300 dollari per la procedura e per la cremazione, convinti che si trattasse dell’ultimo saluto alla loro compagna di vita.

Un’aspettativa non rispettata e un dolore inaspettato

Dopo circa un anno e mezzo, il figlio di Brian Jagt, Tyler, ha ricevuto una notizia sconvolgente: Annie era ancora viva. La famiglia ha scoperto che la gatta non era stata sottoposta all’eutanasia, ma era rimasta in possesso di un membro dello staff del Senoia Animal Hospital. Attraverso una persona che aveva lavorato presso la struttura, la famiglia ha appreso che Annie era stata lasciata in custodia senza informare i proprietari. La scoperta ha scatenato un dolore profondo, soprattutto per il pensiero che Annie potesse aver creduto di essere stata abbandonata.

“Pensava che l’avessimo semplicemente lasciata sola”, ha raccontato Brian Jagt, spiegando quanto questa idea continui a tormentarlo. La famiglia, convinta di aver garantito una morte senza ulteriori sofferenze, ha scoperto che la loro decisione non era stata rispettata. La gatta, che aveva trascorso quasi tutta la sua esistenza accanto a loro, potrebbe aver creduto di essere stata abbandonata proprio dalle persone che amava.

Un caso di fiducia violata e un impegno ripristinato

La famiglia ha denunciato il caso alla polizia di Senoia, che ha confermato che Annie era effettivamente in possesso di una persona legata alla struttura. Il Senoia Animal Hospital ha riconosciuto di non essere stato all’altezza della fiducia riposta dai proprietari e ha affermato di aver affrontato internamente l’accaduto, rafforzando le proprie procedure per garantire che le decisioni dei clienti vengano rispettate. La clinica ha inoltre rimborsato la famiglia per le spese sostenute. Dopo la scoperta, Annie è stata infine sottoposta all’eutanasia il 13 agosto. Brian Jagt ha deciso di non procedere con ulteriori azioni legali, dopo che la richiesta originaria della famiglia è stata infine rispettata. La storia, pur dolorosa, ha messo in luce l’importanza di una comunicazione chiara e rispettosa tra proprietari e strutture di assistenza veterinaria.