Hunks for Hounds 2027: Un calendario per aiutare gli animali in difficoltà

Il calendario “Hunks for Hounds” 2027, realizzato da Philadoptables, è finalmente disponibile. L’evento di lancio, tenutosi il 20 settembre a Rose Bank Winery a Newtown, Pennsylvania, ha dato l’opportunità ai sostenitori di vedere le foto dei partecipanti, celebrare i modelli e gli animali coinvolti, e passare un pomeriggio con la comunità Philadoptables. Il calendario, che unisce uomini attraenti e cani adorabili, non è solo un prodotto di consumo, ma un’azione di solidarietà che sostiene la protezione degli animali in difficoltà.

Un’idea semplice ma efficace

La formula del calendario è semplice: trovare uomini amanti degli animali, farli posare con cani adorabili, e trasformare le foto in un prodotto che genera fondi per la protezione degli animali. Philadoptables ha spiegato che, nonostante il nome, non si basa su modelli professionisti. Anni fa, volontari come poliziotti, personal trainer, scienziati e dipendenti municipalità hanno partecipato, spesso con animali di soccorso al loro fianco. La passione per gli animali è una condizione fondamentale per partecipare.

Le foto non sono solo per decorare

Le immagini del calendario non sono solo un’attrazione visiva, ma un mezzo per sensibilizzare e sostenere la causa animale. Alcuni cani fotografati erano in cerca di un nuovo ambiente, e la loro presenza ha reso le sessioni fotografiche più significative. Philadoptables ha spiegato che i ricavi del calendario vanno a supportare la protezione degli animali in difficoltà, fornendo assistenza finanziaria, cure mediche, cibo, materiali, risorse per rifugi e attività di arricchimento per gli animali. Il calendario ha già superato i confini di Filadelfia. Nel 2022, Michelle Helms, presidente di Philadoptables, ha rivelato che gli ordini erano arrivati anche in Gran Bretagna. La combinazione di uomini amanti degli animali e cani di soccorso ha un appeal internazionale. La presenza dei cani, in particolare, sembra essere la chiave del successo, anche se i partecipanti non si lamentano. Il calendario 2027 è disponibile online e ogni acquisto contribuisce direttamente al lavoro di Philadoptables. Nonostante le ragioni pratiche di utilità, come ricordare appuntamenti o pianificare la visita al veterinario, il vero valore del calendario si trova al di là delle pagine. Ogni foto di un uomo e un cane rappresenta un’opportunità per aiutare gli animali in difficoltà, offrendo cibo, cure, rifugi e un futuro migliore.

Il calendario è disponibile online

Le foto sono state scattate in eventi di volontariato

Le entrate vanno a supporto della protezione degli animali

Il progetto “Hunks for Hounds” ha radici profonde. Il calendario è stato creato per la nona volta nel 2022, e nel 2015 aveva già attirato l’attenzione per la sua capacità di unire uomini e cani per la causa animale. La collaborazione con media locali come CBS Philadelphia ha aiutato a diffondere la notizia, dimostrando che un’idea semplice può generare un impatto significativo.

Un’idea che unisce uomini, cani e solidarietà

Il calendario “Hunks for Hounds” rappresenta un esempio di come l’innovazione e la sensibilità possano coniugarsi per creare un’azione di beneficenza efficace. Nonostante l’aspetto divertente, il progetto ha un obiettivo chiaro: aiutare gli animali in difficoltà. Ogni mese, con un’immagine di un uomo e un cane, si dà un’opportunità a un animale in cerca di un futuro migliore.