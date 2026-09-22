Axel, il cane sordo diventato compagno del National Guard

Axel, un cane sordo addestrato a comunicare con segnali visivi, ha trovato un posto speciale nel servizio del Michigan National Guard. Dopo essere stato abbandonato in un rifugio per la sua condizione, il Dogo Argentino ha imparato a interagire con i soldati attraverso segnali e un legame profondo con la sua adottante, la sergente Mollie Karazim. Ora, a tre anni, è pronto a partire con la 1st Battalion, 125th Infantry Regiment, offrendo un supporto emotivo e spirituale unico.

Un addestramento personalizzato per un cane sordo

Karazim ha sviluppato un metodo di addestramento che si basa sulla comunicazione visiva, insegnando a Axel a interpretare segnali e gesti invece di aspettare istruzioni vocali. Questo approccio ha permesso a Axel di diventare un compagno di servizio unico, in grado di supportare i soldati durante le missioni e i periodi di addestramento. Il suo ruolo non è simile a quello dei cani addestrati per il pattugliamento o la rilevazione, ma si concentra sulla presenza calmante e sul supporto emotivo. Axel ha imparato oltre 50 segnali e comandi visivi, tra cui alcuni basati sull’American Sign Language. La sua capacità di osservare e rispondere ai segnali di Karazim gli permette di interagire in modo efficace anche in ambienti caotici. L’addestramento è stato esteso e personalizzato per adattarsi alle sue esigenze specifiche, garantendo una comunicazione precisa e affidabile.

Un legame costruito su fiducia e pazienza

Il rapporto tra Axel e Karazim si basa sulla fiducia, la pazienza e la costanza. L’adottante ha spiegato che il loro legame si è sviluppato attraverso anni di comunicazione e esperienze condivise. Axel, pur non sentendo i suoni, ha imparato a osservare e a rispondere ai segnali di Karazim, creando un’interazione unica. Questa connessione è particolarmente importante in ambienti caotici, dove Axel deve rimanere concentrato e reattivo. Il loro legame è diventato un pilastro per il lavoro di Axel nel National Guard. L’addestramento ha richiesto tempo e dedizione, ma il risultato è un cane in grado di supportare i soldati in modo significativo. La sua presenza non è solo un supporto emotivo, ma un modo per creare connessioni e momenti di tranquillità in mezzo alla tensione.

Axel ha trovato un posto significativo tra i soldati, diventando un compagno di servizio unico. Ha partecipato a drill weekend, viaggiato in Humvee e ha interagito con i membri dell’unità. Ora, con un addestramento esteso e un’esperienza di campo, è pronto a partire con la sua unità. Il suo contributo non dipende dal rango o dal ruolo dei soldati, ma dalla sua capacità di offrire un supporto emotivo e spirituale in modo accessibile e personale.

La storia di Axel dimostra come la determinazione e l’impegno possano trasformare un’esperienza iniziale di incertezza in un servizio significativo. Il cane, pur non sentendo i suoni, ha trovato un modo unico per comunicare e supportare i soldati. Il suo viaggio, da un rifugio a un ambiente militare, è un esempio di come la fiducia e la pazienza possano portare a risultati sorprendenti.