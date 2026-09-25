Un donatore anonimo dona 10.700 euro per un rifugio per gatti in Croazia e scompare senza chiedere nulla

Un donatore anonimo ha versato 10.700 euro all’associazione croata Prava Šapa per costruire un rifugio destinato a oltre 200 gatti, senza mai chiedere riconoscimento o riconoscere il proprio nome. L’evento, avvenuto il 25 settembre 2026, ha lasciato i volontari dell’associazione senza parole, dopo mesi di raccolta fondi e di attesa per raggiungere l’obiettivo finanziario. La donazione, effettuata attraverso una piattaforma di crowdfunding, è arrivata improvvisamente sul conto della raccolta, cambiando radicalmente la situazione del progetto.

Un progetto in attesa di un sostegno decisivo

Per mesi, i volontari di Prava Šapa avevano raccolto fondi con pazienza, una donazione dopo l’altra, senza mai perdere di vista il loro obiettivo: costruire un rifugio capace di accogliere oltre 200 gatti bisognosi di cure, protezione e una nuova possibilità di vita. L’associazione, attiva a Samobor, in Croazia, aveva deciso di procedere gradualmente, confidando nella solidarietà delle persone. Tuttavia, le donazioni arrivavano più lentamente del previsto, e il traguardo sembrava ancora lontano.

La donazione è arrivata improvvisamente, cambiando la situazione del progetto. Quando i 10.700 euro sono arrivati sul conto della raccolta, i volontari hanno pensato che potesse trattarsi di un errore. Solo dopo alcune verifiche hanno compreso che quel gesto di generosità era reale e che il loro progetto aveva appena ricevuto un aiuto decisivo. La somma corrispondeva esattamente all’importo ancora necessario per raggiungere l’obiettivo della seconda fase della raccolta.

Un gesto di generosità che ha cambiato il futuro di tanti gatti

La donazione, effettuata in modo anonimo, ha permesso all’associazione di proseguire con i lavori e di prepararsi alla fase successiva, che include la protezione del cantiere e il ripristino dello scavo. Per accertarsi che il denaro fosse realmente disponibile, i volontari hanno provveduto a trasferirlo sul conto dell’associazione. Essendo un fine settimana, hanno dovuto attendere due giorni prima di avere la conferma definitiva. La gioia dei volontari è stata incontenibile quando hanno ricevuto la conferma. Durante quell’attesa, hanno cercato di contenere l’entusiasmo, temendo che il versamento potesse essere stato effettuato per sbaglio. Quando è arrivata la conferma, la gioia è stata incontenibile. «Gente, non è un errore, i soldi ci sono arrivati! Il progetto è pagato!», hanno annunciato sui social, condividendo con i sostenitori la notizia che aspettavano da tempo.

Resta ancora un piccolo mistero attorno a questa storia: nessuno conosce l’identità della persona che ha deciso di donare una somma così importante. I volontari di Prava Šapa hanno quindi lanciato un appello sui social, invitando il benefattore a mettersi in contatto con loro, anche privatamente. L’associazione vorrebbe ringraziarlo personalmente e tenerlo aggiornato sull’utilizzo del denaro e sui progressi nella costruzione del rifugio. Per gli oltre 200 gatti che il nuovo rifugio potrà accogliere, significa che il progetto di una struttura dedicata alla loro protezione è diventato un po’ più vicino alla realtà. Una storia che dimostra quanto un singolo gesto di generosità possa fare la differenza nella vita di tanti animali e delle persone che ogni giorno si impegnano per aiutarli.