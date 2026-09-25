La promessa di Karen Bass non si traduce in azione per gli animali di Skid Row

La promessa di Karen Bass, sindaco di Los Angeles, di combattere l’abuso sugli animali a Skid Row non si traduce in azione, secondo nuovi documenti resi pubblici. Nonostante la sua dichiarazione di voler intensificare i controlli e applicare le leggi di protezione degli animali, i dati disponibili mostrano un’assenza di intervento reale. PETA, in collaborazione con l’organizzazione locale Starts With One Today, ha reso pubblici i documenti che rivelano un’incapacità del governo locale di proteggere gli animali in una zona dove la sofferenza è visibile e documentata.

Animali in sofferenza a Skid Row

Le immagini e i racconti raccolti da PETA e da Starts With One Today mostrano animali in condizioni di grave sofferenza. Cani sono legati con tute cortissime, allevati illegalmente e privi di cure veterinarie. Un esempio è un pug maschio legato a una corda di dieci piedi, il cui mondo è limitato a pochi metri. Altri cani, come una famiglia di pugs in gabbia, possono solo guardare fuori attraverso le sbarre di una penicola coperta da un tarp sporco. La situazione è drammatica e contraddice le leggi locali, che prevedono sterilizzazione obbligatoria e un moratorium sulla riproduzione quando i centri di accoglienza superano il 75% della capacità.

La mancanza di intervento delle autorità è evidente. Dopo che SWOT ha segnalato la situazione a Animal Control, Bech Parker ha spiegato che gli agenti hanno emesso una contravvenzione ma hanno lasciato il cane dove si trovava. Questo scenario sottolinea una mancanza di impegno reale da parte delle autorità locali.

Documenti rivelano mancanza di intervento

I documenti richiesti da PETA mostrano che le attività degli agenti di polizia e del servizio animali a Skid Row sono limitate. Sono presenti solo poche segnalazioni di distribuzione di cibo e beni, un numero ridotto di chiamate per animali e un’azione di enforcement minima. Secondo i dati, alcuni cani allevati illegalmente hanno dato alla lotta poco tempo prima di essere colpiti da un’auto e uccisi per negligenza. Le leggi esistono, ma non vengono rispettate. La mancanza di intervento non solo viola le leggi, ma anche la promessa di Karen Bass di proteggere gli animali. I documenti rivelano che le autorità locali, inclusa la stessa amministrazione di Bass, hanno istruito i poliziotti a non applicare le leggi di protezione sugli animali ai senza fissa dimora.

La situazione degli animali a Skid Row è un riflesso della città stessa, dove le leggi esistono ma non vengono rispettate. La domanda è: quanto tempo sarà necessario prima che Karen Bass e il governatore Newsom si impegnino realmente per proteggere gli animali? La campagna di PETA chiede a Karen Bass di applicare le leggi di protezione sugli animali a Skid Row e in tutta la città. La situazione degli animali non può aspettare ulteriormente. La città deve agire per garantire la loro sicurezza e benessere.