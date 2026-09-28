Un cane di 130 chili riceve un’assistenza straordinaria dopo un’escursione in montagna

Un cane di circa 130 chili ha dovuto interrompere un’escursione in montagna a causa dell’esaurimento, ma è stato salvato da un team di soccorso che lo ha trasportato per circa quattro chilometri. L’episodio, reso noto attraverso le pagine Facebook del Dipartimento dei Carabinieri di Bernalillo County, ha visto un’operazione di soccorso durata quasi cinque ore. Atlas, il cane in questione, aveva iniziato l’escursione con entusiasmo, ma dopo aver percorso un tratto difficile, ha perso le forze e non è riuscito a proseguire. I soccorritori, accorsi sul posto, hanno deciso di aiutarlo a tornare in salvo, utilizzando attrezzature speciali per il trasporto in ambiente ostile.

Un’escursione che si trasforma in soccorso

Atlas, un cane di grandi dimensioni, aveva iniziato l’escursione con entusiasmo, ma dopo aver percorso un tratto difficile, ha perso le forze e non è riuscito a proseguire. I soccorritori, accorsi sul posto, hanno deciso di aiutarlo a tornare in salvo, utilizzando attrezzature speciali per il trasporto in ambiente ostile. La pista montana, con il suo terreno irregolare e le condizioni climatiche ostili, ha reso necessario un intervento coordinato e tempestivo. Il team ha utilizzato un sistema simile a un lettino per trasportare il cane, permettendogli di riposare mentre i soccorritori lo portavano lungo il percorso.

La missione ha richiesto una grande collaborazione, con i soccorritori che si sono alternati nel trasporto del cane, portandolo a spalle e spalle, mentre si facevano strada attraverso il terreno difficile. Le immagini condivise dal Dipartimento dei Carabinieri mostrano il cane riposare su spalle e zaini, mentre i soccorritori lo accompagnavano con attenzione. L’operazione, che ha richiesto quasi cinque ore, ha visto il cane raggiungere in sicurezza la base della montagna, con l’aiuto di un’attrezzatura speciale che ha permesso di stabilizzarlo durante il trasporto.

Un’esperienza che ricorda l’importanza del soccorso

Il team ha concluso l’operazione con un gesto di affetto, chiamando Atlas “il cane migliore che abbiamo mai salvato”. L’episodio ha anche servito come ricordo per i camminatori che portano animali in montagna, ricordando l’importanza di monitorare l’energia del cane e di pianificare il ritorno. La Bernalillo County Sheriff’s Office ha sottolineato l’importanza di portare acqua in abbondanza, seguire i segnali di stanchezza e considerare la possibilità di un’assistenza esterna in caso di necessità. Atlas, pur essendo troppo stanco per proseguire, ha ricevuto l’aiuto necessario per tornare a casa, grazie a un team che ha dimostrato dedizione e professionalità. La storia di Atlas ha suscitato emozione e apprezzamento, dimostrando come anche i momenti più difficili possano essere superati con collaborazione e determinazione. Il cane, pur essendo troppo stanco per proseguire, ha ricevuto l’aiuto necessario per tornare a casa, grazie a un team che ha dimostrato dedizione e professionalità.

Atlas, un cane di 130 chili, ha dovuto interrompere un’escursione in montagna a causa dell’esaurimento.

Un team di soccorso ha aiutato il cane a tornare in salvo, utilizzando attrezzature speciali.

L’operazione ha richiesto quasi cinque ore e ha visto il cane raggiungere in sicurezza la base della montagna.

La storia di Atlas ha suscitato emozione e apprezzamento, dimostrando come anche i momenti più difficili possano essere superati con collaborazione e determinazione. Il cane, pur essendo troppo stanco per proseguire, ha ricevuto l’aiuto necessario per tornare a casa, grazie a un team che ha dimostrato dedizione e professionalità.