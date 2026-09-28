Come riconoscere un’inganno e acquistare un cane in modo sicuro

Acquistare un cane può essere un’esperienza emozionante, ma anche un’occasione per cadere in trappola. Le truffe online sono in aumento, specialmente durante i periodi di alta domanda, come l’estate o i mesi in cui i cuccioli sono in vendita. Per evitare di diventare vittima di un’inganno, è importante conoscere i segni di allarme e i passaggi da seguire per acquistare un cane in modo sicuro.

Segni di allarme per riconoscere un’inganno

Un’offerta troppo allettante può nascondere un trucco. I truffatori spesso utilizzano foto rubate da allevatori veri o da social media, mostrando cuccioli di alta qualità, ma senza permettere di vederli di persona o in diretta. Altri segni di allarme includono la richiesta di pagamento tramite bonifico, carte regalo o servizi di trasferimento di denaro, anziché con carte di credito. Inoltre, i venditori che non permettono di visitare il cucciolo con la madre o che non forniscono documenti come il microchip, le vaccinazioni o la registrazione sono spesso sospetti.

Non permettere mai di pagare senza aver visto il cucciolo con la madre.

Le truffe spesso si basano su una pressione per decidere in fretta, con l’inganno che si ripete in diversi annunci con le stesse foto. I venditori che non offrono una videochiamata o che mostrano video corti, sfocati o preregistrati sono segni di allarme. Inoltre, la promessa di consegna a domicilio da parte di un corriere non verificabile è un altro fattore di rischio.

Le leggi e le normative in materia di allevamento

In Inghilterra, la legge “Lucy’s Law” è entrata in vigore nel 2020 e vieta la vendita di cuccioli e gattini di meno di sei mesi da parte di terzi. Questo significa che i compratori dovrebbero acquistare direttamente dall’allevatore o da un rifugio. Inoltre, chi alleva tre o più lattine all’anno deve ottenere una licenza dal comune e deve esibirla. I cuccioli devono essere microchippati entro otto settimane, con l’allevatore registrato come primo proprietario.

Prima di effettuare qualsiasi pagamento, è importante verificare i documenti e controllare il microchip su un database riconosciuto. Inoltre, è possibile effettuare una ricerca inversa delle immagini utilizzate nell’annuncio per scoprire se i cuccioli sono stati venduti in precedenza in altre regioni o in altre occasioni. Un altro aspetto importante è la trasparenza del venditore. Un allevatore serio è disposto a rispondere a tutte le domande e a permettere di visitare il cucciolo con la madre. Se si sente pressato o si viene chiesto di pagare in modo non conveniente, è meglio smettere e cercare un’altra opzione.

Un allevatore serio è sempre disposto a ascoltare le domande del futuro proprietario.

Per acquistare un cane in modo sicuro, è consigliabile rivolgersi a un rifugio o a un allevatore certificato. I rifugi valutano i cani, li vaccinano e li abbinano a famiglie adatte. Se si cerca un particolare allevamento, è importante verificare che appartenga a un programma riconosciuto, come il Kennel Club Assured Breeders scheme, e che l’allevatore sia disposto a rispondere a tutte le domande che si pongono. Evita di pagare un deposito senza aver visto il cucciolo di persona. Se non è possibile visitare l’allevamento, chiedi una videochiamata. Inoltre, evita di pagare tramite bonifico o servizi di trasferimento di denaro, a meno che non sia assolutamente necessario. Se sospetti di essere vittima di un’inganno, contatta immediatamente la tua banca e segnala il caso a Action Fraud o alle autorità locali. Le truffe non sono mai un’alternativa al vero amore per un cane. Con una conoscenza approfondita e una prudenza costante, è possibile evitare di cadere in trappola e trovare un cane che si adatti perfettamente alla propria famiglia.