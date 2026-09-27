Basta gabbie negli allevamenti: 62mila firme per un cambiamento in Senato

Una petizione con oltre 62mila firme ha raggiunto il numero necessario per essere presentata al Senato, aprendo un percorso parlamentare per vietare le gabbie negli allevamenti in Italia. La proposta, promossa da Essere Animali con la campagna “Gabbie Vuote”, è stata consegnata al Senato dopo aver superato la soglia richiesta per una legge di iniziativa popolare. La petizione, raccolta attraverso la piattaforma del Ministero della Giustizia, rappresenta un segnale forte del dibattito pubblico sul benessere degli animali e sulle condizioni di allevamento.

Un tema centrale per il benessere animale

Le gabbie, spesso utilizzate per allevare galline ovaiole, conigli, scrofe e altri animali, limitano drasticamente i movimenti e i comportamenti naturali delle specie. Secondo le stime delle associazioni promotrici, in Italia ogni anno vengono allevati oltre 40 milioni di animali in sistemi che prevedono l’utilizzo di gabbie. Questo modello di allevamento, pur economico, ha suscitato preoccupazioni per il benessere animale, con spazi ristretti che impediscono l’esplorazione, la nidificazione e l’interazione sociale. La campagna “Gabbie Vuote” mira a modificare questa situazione, promuovendo un passaggio verso sistemi di allevamento più etici e rispettosi.

Le gabbie non modificate sono vietate in UE dal 2012, ma in Italia il dibattito è in crescita. La Commissione europea aveva manifestato l’intenzione di intervenire sul tema, ma il percorso verso una normativa complessiva non si è ancora concluso. Nel frattempo, alcuni Paesi europei hanno già adottato restrizioni o stabilito periodi di transizione per determinate tipologie di allevamento. Per le galline ovaiole, inoltre, le tradizionali gabbie non modificate sono vietate nell’Unione europea dal 2012, mentre alcuni Stati hanno introdotto regole più restrittive.

Un dibattito europeo e nazionale

Il tema delle gabbie negli allevamenti non è nuovo: da anni, in Europa, si discute l’abbandono di questa pratica. L’Unione europea ha già vietato le gabbie non modificate per le galline ovaiole dal 2012, mentre alcuni Stati hanno introdotto regole più restrittive. Tra il 2018 e il 2020, circa 1,4 milioni di cittadini europei hanno sostenuto l’iniziativa “End the Cage Age”, chiedendo un progressivo superamento dell’allevamento in gabbia. In Italia, la petizione con 62mila firme rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, con l’obiettivo di discutere concretamente il futuro delle gabbie negli allevamenti.

La consegna delle firme segna l’inizio del percorso parlamentare. La proposta dovrà ora affrontare l’iter parlamentare, con l’assegnazione alla Commissione competente e la valutazione di tempi, modalità e periodi di transizione. Per le associazioni promotrici, il numero di firme raccolte è un segnale importante: decine di migliaia di cittadini hanno chiesto al Parlamento di discutere concretamente il futuro delle gabbie negli allevamenti italiani. Il dibattito non riguarda solo il benessere animale, ma anche gli aspetti economici e organizzativi che riguardano gli allevatori, con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra etica e sostenibilità.

La petizione, promossa da Essere Animali e sostenuta da numerose organizzazioni, ha suscitato un forte interesse tra i cittadini e i rappresentanti politici. Il dibattito sul tema delle gabbie negli allevamenti è in crescita, con un’attenzione crescente sul benessere degli animali e sulle condizioni di vita in cui vengono allevati. La proposta di legge di iniziativa popolare rappresenta un passo importante verso un cambiamento, ma il percorso parlamentare sarà lungo e complesso. La campagna “Gabbie Vuote” ha dimostrato che il dibattito pubblico può influenzare le politiche nazionali, e il numero di firme raccolte è un segnale forte per il futuro degli allevamenti in Italia.