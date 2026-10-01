Perché non esiste un tasso di morsi per razza canina: dati e limiti

Non esiste un tasso di morsi per razza canina negli Stati Uniti, e i dati sugli morsi di cane per razza non sono misurabili. Questo è il risultato di una mancanza di registri nazionali di cani per razza, della scarsa identificazione delle razze nei registri e della limitata disponibilità di dati su incidenti e ferite. I dati disponibili mostrano solo le razze che appaiono più spesso in certi registri, ma non indicano quali razze siano più propense a mordere. La mancanza di informazioni precise sulle razze dei cani morsi rende impossibile calcolare un tasso di morsi per razza, come ha chiarito l’American Veterinary Medical Association (AVMA).

Limiti dei dati sugli morsi di cane per razza

Le fonti principali, come il CDC e l’AVMA, non registrano le razze dei cani coinvolti negli incidenti. Il CDC, ad esempio, non raccoglie dati sulle razze nei casi di morte per morsi di cane dal 1998 in poi. L’AVMA ha affermato che non è possibile calcolare un tasso di morsi per razza o confrontare i tassi tra razze, poiché la razza del cane mordente è spesso sconosciuta o male rilevata. Inoltre, la maggior parte dei morsi non viene registrata, e non esiste un registro nazionale dei cani per razza, il che rende impossibile dividere i dati sugli morsi per razza.

Non esiste un tasso di morsi per razza canina, e i dati disponibili non lo mostrano.

Le razze che appaiono più spesso nei dati

Sebbene non esista un tasso di morsi per razza, alcune razze appaiono più spesso nei dati disponibili. I cani di tipo pit bull, i rottweiler, i cani di razza mista e i German Shepherd sono i più frequentemente menzionati nei registri di incidenti mortali. Questi dati provengono da studi che combinano notizie, registri di volontariato e dati di polizia, ma non sono tassi, bensì conteggi. La razza dei cani morsi viene spesso identificata visivamente, e i test del DNA hanno dimostrato che queste identificazioni sono spesso errate. L’AVMA ha affermato che gli studi controllati non isolano i cani di tipo pit bull come quelli più propensi a mordere.

Il numero di morti per morsi di cane negli Stati Uniti è stimato in circa 468 tra il 2011 e il 2021, con un totale di circa 43 morti all’anno. Questi dati provengono da certificati di morte e non registrano le razze dei cani coinvolti. Il numero di morti è piccolo rispetto al numero totale di morsi, il che rende difficile utilizzare questi dati per formulare politiche pubbliche.

Le assicurazioni per danni causati da morsi di cane non registrano le razze dei cani, ma si basano su etichette di razza fornite da allevatori o proprietari. Questo può portare a errori, come quando un cane etichettato come “pit bull” non è effettivamente di quella razza. L’AVMA ha sottolineato che le etichette di razza non sono affidabili e che i dati sugli incidenti non possono essere utilizzati per inferire rischi specifici per razza. Inoltre, i dati sugli incidenti non mostrano un aumento del rischio per razza, ma solo una frequenza di incidenti in base a come vengono registrati.

Non esiste un elenco ufficiale di dati sugli morsi di cane per razza, né un tasso misurabile.