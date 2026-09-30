Pavoni colorati e liberi: una mascotte di casa in un borgo emiliano

Un borgo che ha accolto i pavoni come nuovi concittadini

I pavoni colorati di un borgo italiano, in particolare Castenaso in provincia di Bologna, sono diventati una presenza quotidiana e amata dagli abitanti. Dopo anni di convivenza pacifica, i pavoni sono ormai considerati parte integrante del tessuto sociale del luogo. La loro presenza, che inizialmente sembrava un fenomeno strano, si è trasformata in una caratteristica distintiva del borgo. I pavoni, noti per il loro rituale di corteggiamento che prevede la “ruota”, si muovono liberamente per le strade, tra la gente e perfino attraverso i passaggi pedonali. La loro vivacità e libertà li hanno resi simbolo di allegria e di una convivenza pacifica con gli abitanti.

La loro storia inizia nel 2017, quando quattro esemplari, una madre e tre cuccioli, sono arrivati nel borgo. Ribattezzati con nomi di celebri danzatori come Fred e Ginger, i pavoni hanno iniziato a integrarsi con la comunità. Con il passare del tempo, il loro numero è cresciuto fino a raggiungere 15 esemplari, dei quali alcuni sono sopravvissuti all’alluvione del 2023, che ha ridotto la popolazione.

Un fenomeno non isolato

Non è la prima volta che i pavoni si radicano in un luogo. A Punta Marina, sulla riviera romagnola, si è verificato un caso simile, con un’invasione pacifica di pavoni che ha suscitato interesse e ammirazione. Questi episodi, pur diversi tra loro, mostrano una tendenza a una convivenza non violenta tra uccelli e abitanti. I pavoni, con la loro bellezza e la loro naturalezza, si sono adattati al contesto urbano, diventando una specie in via di integrazione.

La mascotte del borgo e la sua popolarità

Oggi i pavoni di Castenaso sono diventati una mascotte del posto, simbolo di allegria e di una convivenza pacifica. La loro immagine è ovunque, tanto che sono spesso presenti anche in eventi locali come la Festa dell’Uva. Durante la fiera, i pavoni si spostano tra le bottiglie e i prodotti della vendemmia, creando un’atmosfera vivace e unica. La loro presenza ha reso il borgo più vivace e ha contribuito a creare un senso di comunità. Nonostante la loro popolarità, non sempre la convivenza è perfetta. Alcuni abitanti, soprattutto i giovani, hanno espresso proteste, come il caso di un episodio in cui ragazzini hanno usato archi e frecce per colpire i pavoni. Tuttavia, l’opinione pubblica ha condannato immediatamente tali gesti, sottolineando l’importanza di proteggere la specie e trovare soluzioni per mantenere la convivenza pacifica.

Un futuro di convivenza e di rispetto

Sebbene i pavoni non siano considerati una specie protetta in Italia, la loro presenza nel borgo ha suscitato un forte senso di appartenenza. Gli abitanti di Castenaso, pur con le loro divergenze, hanno dimostrato un forte interesse per la specie e una volontà di trovare un equilibrio tra la loro esistenza e quella umana. La loro storia è un esempio di come la natura possa integrarsi con la vita quotidiana, creando un legame unico e significativo.