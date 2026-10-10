Cani salvati da una casa degli orrori: quasi tutti adottati, quattro si preparano a entrare nella polizia

La drammatica scoperta di un allevamento di cani in condizioni di grave sovraffollamento e trascuratezza ha portato a un salvataggio epico in Inghilterra. A Tickhill, nei pressi di Doncaster, nel South Yorkshire, gli ispettori della RSPCA, in collaborazione con gli agenti della South Yorkshire Police, hanno sequestrato 84 cani, tra cui 80 Springer spaniel e quattro Patterdale terrier, nonché due gatti. Gli animali vivevano ammassati in ambienti contaminati da urina e feci, senza le condizioni igieniche necessarie a garantire il loro benessere. Alcuni erano visibilmente denutriti, con il pelo sporco e arruffato, mentre altri tremavano e abbaiavano spaventati davanti ai soccorritori.

Un percorso di recupero e adozione

Dopo un lungo percorso di recupero, quasi tutti i cani hanno trovato una famiglia pronta ad accoglierli. Alcuni hanno imparato a conoscere per la prima volta il calore di una casa, mentre quattro Springer spaniel hanno intrapreso un percorso davvero particolare: l’addestramento per diventare cani poliziotto. La storia degli 84 cani salvati mette in evidenza un problema spesso sottovalutato: le conseguenze che il sovraffollamento, la scarsa igiene e la mancanza di cure possono avere sulla salute fisica e psicologica degli animali.

Una delle storie più emozionanti è quella di Cloud, una Springer spaniel adottata da Morgan Bulman e Luke Shepherd attraverso un centro RSPCA di Hull. Quando era arrivata nella struttura, Cloud aveva il mantello pieno di nodi e ingiallito dalla sporcizia. Nonostante le esperienze vissute, mostrava ancora una certa voglia di giocare, anche se accompagnata da timore e insicurezza. Il momento più commovente è arrivato quando Morgan ha visto online un filmato relativo al caso giudiziario e ha riconosciuto Cloud tra gli animali sequestrati. Oggi Cloud ama giocare con la palla, ricevere coccole e trascorrere il tempo insieme alla sua famiglia.

Altre storie, come quelle di Polly, Fifi e Darcy, mostrano come ogni animale affronti il percorso di recupero in maniera differente. Polly, adottata da Lisa Marchant, è piena di energia e curiosa, mentre Fifi, adottata da Keira Kirkup, manifesta ancora alcuni comportamenti legati all’ansia. Darcy, invece, ha compiuto enormi progressi grazie all’affetto della sua nuova famiglia. Queste esperienze dimostrano che il recupero richiede tempo, pazienza e, quando necessario, il supporto di veterinari ed esperti del comportamento animale.

Un futuro di lavoro e di speranza

Una delle novità più sorprendenti riguarda Bruce, Pablo, Lola e Nellie, quattro Springer spaniel salvati dalla stessa abitazione. I cani sono stati selezionati per intraprendere un percorso di addestramento presso l’unità cinofila della Greater Manchester Police. Grazie alle loro caratteristiche e alle capacità olfattive, potrebbero diventare preziosi collaboratori delle forze dell’ordine nelle attività di ricerca. Se completeranno positivamente la formazione, potranno essere impiegati per individuare sostanze stupefacenti, denaro e altri elementi utili alle indagini. L’agente Wes Donnelly, appartenente all’unità cinofila, ha sottolineato l’importanza di offrire agli animali una vita migliore e la possibilità di sviluppare le proprie capacità. Per questi quattro cani, il passaggio da una casa sovraffollata e sporca a un percorso professionale rappresenta un cambiamento straordinario. Il lieto fine ha coinvolto numerosi altri protagonisti del salvataggio, con adozioni distribuite in diverse zone dell’Inghilterra, tra Yorkshire, Greater Manchester e Midlands.